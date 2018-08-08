Çin, ABD’ye uygulanacak gümrük vergilerini yükselterek yanıt verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ağustos () – ABD’nin 200 milyar dolar değerinde Çin’den gelen ürüne uygulayacağı ek gümrük vergisini yüzde 25’e yükseltmesinin ardından Çin Devlet Konseyi Gümrük Vergileri Komisyonu’ndan misilleme geldi. Çin, toplam değeri 60 milyar dolar olan 5 bin 207 farklı kategoride ABD ürününe uygulayacağı ek gümrük vergilerini yükseltti.
Çin’in ABD’ye uygulayacağı gümrük vergileri yüzde 5 ila 25 arasında değişiklik gösterirken, 5 bin 207 kategorinin 2 bin 493’ünde gümrük vergisi yüzde 25’e çıkartıldı.
Açıklamaya göre ABD’den ithal edilen2 bin 493 kategoriye yüzde 25, Bin 78 kategoriye yüzde 20, 974 kategoriye yüzde 10, 662 kategoriye yüzde 5, ek gümrük vergisi uygulanacak.
ABD Ticaret Temsilciliği de 279 ithal ürün kategorisini hedefleyen gümrük vergileri listesini yayınladıktan sonra ABD'nin Çin ürünlerine yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasının 23 Ağustos'ta başlayacağını duyurmuştu.
ABD Ticaret Temsilciliği'nin açıklamasına göre;
"İlk listedeki beş ürün ek gümrük vergisi listesinden çıkartıldı.
"Çin'in yarı iletken (çip) pazarını etkilemesi öngörülen ve en büyük hacimli kategoriler listedeki yerini korudu."