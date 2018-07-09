Çin ABD’nin gümrük hamlesinden sonra dünyaya açılmayı hedefliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Temmuz () – Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergilerinin ardından Avrupa’yla ilişkilerini sağlamlaştırarak ekonomisini dünyaya açmayı hedefliyor.

Çin Başbakanı Li Keqiang, Cumartesi günü Bulgaristan başkenti Sofya’da Avrupa liderleriyle bir araya gelerek, Çin ekonomisini dünyaya açacağını söyledi. Keqiang ayrıca gelecek hafta Pazartesi günü Çin-Almanya zirvesi için Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya gelecek.

Keqiang konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Dünyaya açılmak uzun bir süredir Çin reform ajandasında yer alan bir eylemdi, bu sebeple yabancı yatırımcıların Çin piyasalarına erişimi gibi Çin ekonomisinin dünyaya açılması için yürüttüğümüz çalışmalara devam edeceğiz.

“Çeşitli ülkelerin, Çin’in ekonomik gelişiminin oluşturduğu fırsatlardan yararlanmak için bu ekonomik kalkınmaya katılmalarını memnuniyetle karşılarız.”

Keqiang’ın konuyla ilgili açıklamaları, Trump’ın geçen hafta Çin’e 34 milyar dolar değerindeki ek gümrük vergisi yaptırımından sonra gelirken, Trump’ın Çin ürünleri üzerinde uyguladığı vergilerin ABD’nin dış ticaret açığını kapatma amacı taşıdığı belirtilmişti.