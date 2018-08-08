Çin, ABD ürünlerinin yarısından fazlasına yüzde 25 vergi uygulayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ağustos () – Çin, ABD’nin gümrük vergilerine yanıt olarak açıkladığı ek gümrük vergisi listesindeki 5 binin üzerinde kategorinin yarısından fazlasına yüzde 25 vergi uygulayacak.

ABD’nin 200 milyar dolar değerinde Çin’den gelen ürüne uygulayacağı ek gümrük vergisini yüzde 25’e yükseltme kararının ardından Çin Devlet Konseyi Gümrük Vergileri Komisyonu da uygulanacak vergi oranlarının yükseltildiğini duyurdu.

Çin, toplam değeri 60 milyar dolar olan 5 bin 207 farklı kategoride ABD ürününe uygulayacağı yüzde 5 ila 25 arasında değişen ek gümrük vergilerinin büyük bir kısmının yüzde 20 ve 25 vergilendirileceğini duyurdu.

Çin’in ABD’ye uygulayacağı gümrük vergileri yüzde 5 ila 25 arasında değişiklik gösterirken, 5 bin 207 kategorinin 2 bin 493’ünde gümrük vergisi yüzde 25’e çıkartıldı.

Açıklamaya göre ABD’den ithal edilen

2 bin 493 kategoriye yüzde 25, Bin 78 kategoriye yüzde 20, 974 kategoriye yüzde 10, 662 kategoriye yüzde 5, ek gümrük vergisi uygulanacak.