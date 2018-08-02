Çin: ABD'nin baskı ve şantaj girişimi hiçbir işe yaramayacak

İstanbul, 2 Ağustos () - ABD'nin Çin'den ithal edilen ve toplam değeri 200 milyar doları bulan ürünlere gümrük tarifesini yüzde 10’dan yüzde 25'e kadar yükselteceği iddiasına, Çin Dışişleri'nden tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ABD'nin baskı ve şantaj girişimi hiçbir işe yaramayacak” denildi.

Çin Uluslararası Radyosu’nda yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD'nin baskı ve şantaj girişiminin işe yaramayacağını ve ABD'nin bu yeni uygulamayı hayata geçirmesi halinde Çin'in kati suretle karşı tedbirler alacağını açıkladı.

ABD'nin, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürünlere yönelik gümrük tarifesinin yüzde 10'dan yüzde 25'e kadar yükseltildiğini bugün geç saatlerde açıklayacağı iddia ediliyor.

Çinli sözcü Geng Shuang, "ABD'nin baskı ve şantaj girişimi hiçbir işe yaramayacak. ABD'nin yeni uygulamayı hayata geçirmesi durumunda Çin, karşı önlemler alarak, kendi yasal haklarını koruyacaktır." diye konuştu.

Sözcü, iki ülke arasında ticari sürtüşmenin diyalog ve istişare yoluyla çözülmesinden yana olan Çin'in sorunun çözümü için büyük çaba harcadığını ve buna uluslararası toplumun tanıklık ettiğini belirtti. Sözcü ayrıca diyalogun karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde yapılması gerektiğini vurguladı.