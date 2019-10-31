Son Dakika
Çin: ABD ile üst düzey ticaret görüşmeleri sürecek
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile üst düzey ticaret görüşmelerinin yakın zamanda yeniden başlayacağını açıkladı. Açıklamaya göre, iki ülkenin Kasım ayında bir ara anlaşma imzalayabilmeleri için, çalışma düzeyindeki görüşmeler...
EKONOMİ 30.10.2019, 11:57
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile üst düzey ticaret görüşmelerinin yakın zamanda yeniden başlayacağını açıkladı.
Açıklamaya göre, iki ülkenin Kasım ayında bir ara anlaşma imzalayabilmeleri için, çalışma düzeyindeki görüşmeler de hızlandırılmış bir şekilde sürecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in ABD tarım ürünlerinden büyük miktarlı alım yapacağına ilişkin taahhütte bulunması talebi, ABD-Çin ticaret müzakerelerinin sonuca ulaştırılmasını engelleyen en çekişmeli konu haline geldi. Trump, kamuoyuna yaptığı açıklamada Çin'in ABD'den tarım ürünü alımını ticaret savaşı öncesindeki miktara göre iki kat artırarak yıllık 50 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğini ifade etmişti.
Çinli bir yetkili de yaptığı açıklamada, "Çin, insanlarının ihtiyacı olmadığı kadar malı almak veya talep edilmediği bir dönemde bir ürün alımı yapmak istemiyor" diye konuştu.
Açıklamaya göre, iki ülkenin Kasım ayında bir ara anlaşma imzalayabilmeleri için, çalışma düzeyindeki görüşmeler de hızlandırılmış bir şekilde sürecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in ABD tarım ürünlerinden büyük miktarlı alım yapacağına ilişkin taahhütte bulunması talebi, ABD-Çin ticaret müzakerelerinin sonuca ulaştırılmasını engelleyen en çekişmeli konu haline geldi. Trump, kamuoyuna yaptığı açıklamada Çin'in ABD'den tarım ürünü alımını ticaret savaşı öncesindeki miktara göre iki kat artırarak yıllık 50 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğini ifade etmişti.
Çinli bir yetkili de yaptığı açıklamada, "Çin, insanlarının ihtiyacı olmadığı kadar malı almak veya talep edilmediği bir dönemde bir ürün alımı yapmak istemiyor" diye konuştu.
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5