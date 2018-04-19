Çin: ABD ile ticaret savaşının olumsuz etkilerini aşmaya hazırız

İstanbul, 19 Nisan () - Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in ABD ile ticari anlaşmazlıkların getireceği her türlü olumsuz etkiyi aşmaya hazırlıklı olduklarını açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "ABD, Çin'in yükselişini sınırlamaya, kontrol altına almaya kararlı ise yanlış bir hesaplama yapıyor" diye uyardı.

Gao Feng, Çin'in ABD'den ithal edilen bazı ürünler için gümrük tarifelerini yükseltmesinin yurt içindeki sektörler üzerinde

büyük bir etkisinin olmayacağını da savundu ve Washington'un Çin'in karşı koyma, direnme azmini küçümsemediğini umduklarını söyledi.