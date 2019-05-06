Çin, ABD ile ticaret görüşmelerinin süreceğini duyurdu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mayıs () – Çin Dışişleri Bakanılığı’ndan yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinin planlara göre ilerlediğini ve Çinli bir heyetin Washington’a giderek görüşmelere devam edileceğini duyurdu.

Çin Dışişlieri Bakanlığı sözcüsü Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He’nin heyette olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakırken, ABD ile pazarlıklarda orta yolun bulunmasını umduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 10 ile yüzde 25 arasında ek gümrük vergileri getireceğini açıklaması konusunda, benzer açıklamaların daha önce de yapıldığını hatırlatan sözcü, Çin’in ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarını sertleştirmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ek gümrük vergilerinin, Çin ile pazarlılarda önemli bir koz olduğunu söylemişti.