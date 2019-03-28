Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

Çin: ABD ile ticaret görüşmeleri yoğun bir şekilde sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart () – Çin Ticaret Bakanlığı’ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, ABD ile aylardır yaptıkları ticaret görüşmelerinin “yoğun bir şekilde” sürdüğü belirtildi. Söz konusu açıklamada, çeşitli...

Çin: ABD ile ticaret görüşmeleri yoğun bir şekilde sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart () – Çin Ticaret Bakanlığı’ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, ABD ile aylardır yaptıkları ticaret görüşmelerinin “yoğun bir şekilde” sürdüğü belirtildi.
Söz konusu açıklamada, çeşitli telefon görüşmeleriyle iki tarafın da gelişme gösterdiğine dikkat çekilirken, “hala yapacak çok iş olduğu” da vurgulandı.
Pekin yönetimi ayrıca, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Sekreteri Steven Mnuchin’in yüksek düzey ticaret müzakereleri için Perşembe günü Pekin’de olacağını doğruladı. Lighthizer ve Mnuchin iş yemeği için gün içinde Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ile bir araya gelecek. Ayrıca Liu He’nin de görüşmelere devam edilmesi için gelecek hafta Washington’ı ziyaret etmesi bekleniyor.
Medyada yer alan bazı haberler, Çin’in ABD’ye mecburi teknoloji transferleri de dahil olmak üzere şu ana dek iki ülke arasında bir anlaşmaya varılmasını engelleyen çeşitli sorunlar hakkında “eşi benzeri görülmemiş teklifler” yaptığını öne sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328