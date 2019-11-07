Çin ABD ile tarifeleri karşılıklı olarak kaldıracak

İlayda Kılıçay / İstanbul, 7 Kasım ()- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile aralarındaki mevcut tarifeleri karşılıklı olarak kaldırmayı kabul ettiğini açıkladı.

Çin, tarifeleri yalnızca karşılıklı olarak "eş zamanlı ve orantılı şekilde" iptal etme koşuluyla kaldıracağını belirtirken bakanlık sözcüsü, ABD ile gerçekleşen ticaret görüşmelerini “yapıcı” kılmak amacıyla, Washington ile "yakın iletişim" halinde olmayı umduklarını ifade etti.

Buna karşılık, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk aşamasını imzalamak üzere düzenlenmesi planlanan zirvenin Aralık ayına ertelenebileceği belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD - Çin ticaret anlaşmasının ilk fazındaki maddeler ve anlaşmanın imzalanacağı yer konusunda müzakerelerin devam ettiği de belirtti ve ekledi:

"ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını sona erdirmeyi amaçlayan ticaret anlaşmasının birinci fazı üzerindeki müzakerelerin uzlaşma ile sonuçlanmaması hala mümkün, ancak bir anlaşmaya varılması varılmamasına göre daha büyük olasılık."

Trump ile Xi'nin ticaret anlaşmasının imzalanması için bir araya gelmeleri muhtemel yerler arasında Londra'nın yer aldığını da belirten yetkili, iki liderin Trump'ın da katılacağı 3-4 Aralık tarihindeki NATO zirvesi sonrasında bir araya gelebileceklerini vurguladı. Anlaşmanın imzalanacağı diğer yerler olarak İsveç ve İsviçre işaret ediliyor.

