banner314

banner325

Son Dakika

“Çin ABD ile işbirliğine ulaşmayı umuyoruz”

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Çinli üst düzey yetkililerin, mevcut ticaret görüşmelerini ilerleme kaydederek tamamlamanın umulduğu belirtildi. Benzer bir açıklama Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Liu He’den...

EKONOMİ 11.10.2019, 11:09
“Çin ABD ile işbirliğine ulaşmayı umuyoruz”
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Çinli üst düzey yetkililerin, mevcut ticaret görüşmelerini ilerleme kaydederek tamamlamanın umulduğu belirtildi.
Benzer bir açıklama Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Liu He’den gelmişti.
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda ticaret görüşmeleri ile ilgili olumlu değerlendirmeler yapılmıştı.
Trump ve Liu’nun günün ilerleyen saatlerinde görüşmeleri bekleniyor.

Yorumlar (0)
20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:40
Güneş 07:05
Öğle 12:56
İkindi 16:03
Akşam 18:37
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2