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“Çin ABD ile işbirliğine ulaşmayı umuyoruz”
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Çinli üst düzey yetkililerin, mevcut ticaret görüşmelerini ilerleme kaydederek tamamlamanın umulduğu belirtildi. Benzer bir açıklama Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Liu He’den...
EKONOMİ 11.10.2019, 11:09
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Çinli üst düzey yetkililerin, mevcut ticaret görüşmelerini ilerleme kaydederek tamamlamanın umulduğu belirtildi.
Benzer bir açıklama Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Liu He’den gelmişti.
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda ticaret görüşmeleri ile ilgili olumlu değerlendirmeler yapılmıştı.
Trump ve Liu’nun günün ilerleyen saatlerinde görüşmeleri bekleniyor.
Benzer bir açıklama Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Liu He’den gelmişti.
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda ticaret görüşmeleri ile ilgili olumlu değerlendirmeler yapılmıştı.
Trump ve Liu’nun günün ilerleyen saatlerinde görüşmeleri bekleniyor.
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