Çin 5G teknolojisine dayanan sürücüsüz otobüs geliştirdi

İstanbul, 8 Şubat () - Çin, 5G mobil şebekesinin desteklediği, sürücüsüz otobüs geliştirdi.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, yerel yetkililer, sürücüsüz otobüsün, Çin'in güneybatısındaki bir araç imalat merkezi olan Chongqing'de test aşamasında olduğunu belirtti.

Denetleyici alan ağı ve lazer radar gibi teknolojilerle donatılmış otobüs, 5G mobil ağın yardımıyla tüm özerk işlemleri tamamlayabiliyor.

12 koltuğa sahip araç saatte maksimum 20 km hıza sahip olacak şekilde tasarlanmış.

Yeni nesil sürücüsüz otobüs, China Mobile, teknoloji devi Huawei, Southeast Üniversitesi ve Fransız şirketi Easy Mile tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Çin 5G teknolojisini geliştirmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor. Çin, Guangzhou havaalanında 5G hizmetini başlattı, Qinghai Tibet platosu bölgesi için ilk 5G baz istasyonunu kurdu ve sürücüsü, sürücü kabini ve direksiyonu olmayan 5G otonom otobüsünün test sürüşlerine başladı. (Fotoğraflı)