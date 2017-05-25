Çimsa Ar-Ge Merkezi Formülhane, tescillendi

MERSİN, () - SABANCI Holding iştiraki olan, çimento sektöründeki Çimsa, 17 yıl önce Mersin'de kurduğu Ar-Ge Merkezi Formülhane'nin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmesiyle kendi sektöründe bir ilki gerçekleştirdi.

Çimsa'nın Ar-Ge Merkezi Formülhane'de düzenlenen basın toplantısında, şirketin sektördeki güçlü konumunu sağlayan unsurların başında Ar-Ge faaliyetlerine verilen önemin yer aldığını belirten Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, "Piyasanın her aktörü, global şartlarda sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için teknolojik trendleri yakalamalı ve her zaman inovatif çözümlerin bir parçası olmalıdır. Bizler, birleştirici ve güçlü bir ürün olan çimentoya hayat veriyoruz. Bu süreçte, bir sanayici olmanın ötesine geçiyor ve ülkemize değer katıyoruz" dedi.

Özhatay, şirket olarak inovasyona büyük bir önem verdiklerini ifade ederek, "Çimsa'yı rakiplerinden ayıran faktörlerin başında araştırmaya, sorgulamaya, gelişmeye, yenilenmeye ve değişmeye ayırdığımız kaynak ve yaptığımız yatırımlar geliyor. 2000 yılında Mersin'de kurduğumuz ve 28 Şubat 2017 tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın denetimiyle tescillenen Ar-Ge Merkezimiz Formülhane'de, faaliyet gösterdiğimiz pazarların talep ve beklentilerini baz alarak, en yeni ve faydalı ürünleri geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

AR-GE İLE DÜNYA MARKASI OLDUK

Çimsa Ar-Ge, İnovasyon ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Önder Kırca da, Formülhane'de gerçekleşen çalışmalar sonucunda beyaz çimento ve özel ürünlerle Çimsa'nın bir dünya markası olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ilk beyaz çimento üreticisi olmamızın yanı sıra, Formülhane'de geliştirdiğimiz, Kalsiyum Alüminat Çimentosu, Kendini Temizleyen Çimento ve Anti Bakteriyel Çimento gibi özel ürünlerimizle, portföyümüzü genişletiyor ve sektöre yenilikçi yaklaşımlar sunuyoruz. Türkiye'de bir ilk olan Ar-Ge Merkezimiz Formülhane aracılığıyla gerek yurt içinde gerek yurt dışında bulunan müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlıyoruz. Satış destek hizmetleri, laboratuvar desteği ile beraber, çimento sektörünün gelişiminde rol oynayarak değer yaratıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz müşteri çalışmaları ile elde ettiğimiz bilgiyi yine müşteri odaklı ürünler geliştirmek ve çimento üretim prosesimizi bu doğrultuda geliştirmek için kullanıyoruz. Çimsa olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye ve inovatif çözümlerle sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz."

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