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Cilvegözü'nden 9 bin 501 TIR çıkış yaptı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçen ay 9 bin 501 TIR'ın çıkış yaptığı belirtildi. Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, yılın ilk ayında 9 bin 501 TIR çıkış yaptı. Gıda, inşaat...

Cilvegözü'nden 9 bin 501 TIR çıkış yaptı
HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçen ay 9 bin 501 TIR'ın çıkış yaptığı belirtildi.
Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, yılın ilk ayında 9 bin 501 TIR çıkış yaptı. Gıda, inşaat ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri taşıyan TIR'lar, Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltarak Türkiye'ye dönüyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, geçen ay içerisinde ihracat ile ilgili toplam 9 bin 283 beyanname açıldığını, Cilvegözü'nde gerek insani yardım ve gerekse ihracat malı açısından yoğunluk yaşandığını belirtti.

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