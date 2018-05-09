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Çiftlik sahipleri tavuk üretimini durduruyor

SAKARYA Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray, tavuk üreticileri ile entegre tavuk tesisleri arasındaki maliyet sorunları nedeniyle çiftliklere tavuk koymama kararı aldıklarını, sıkıntıların aşılamaması durumunda ülkede...

Çiftlik sahipleri tavuk üretimini durduruyor
SAKARYA Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray, tavuk üreticileri ile entegre tavuk tesisleri arasındaki maliyet sorunları nedeniyle çiftliklere tavuk koymama kararı aldıklarını, sıkıntıların aşılamaması durumunda ülkede beyaz et piyasasının sıkıntıya gireceğini söyledi.
​Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği, yükselen maliyetler nedeniyle bugünden itibaren çiftliklere tavuk koymama kararı aldı. Tavuk entegre firmaları ile görüşmelerin devam ettiği, görüşmelerin sonucuna göre kararın değişeceği bildirildi. Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray, kendilerinin fason üreticiler olduklarını belirterek, "Biz kilo karı 55 kuruşlara bakım yapan fason üreticileriz. Bizim sorunumuz tamamen bakanlığın çıkardığı kanun ve nizamları hiçe sayan entegre firmalarla ilgilidir. Biz, Tarım Bakanlığı'na, yetkili kişilere sesleniyoruz. Bir kanun varsa buna uyulması gerekiyor. Bizim tepkimiz tamamen bunadır. Bu şekilde bu süreç böyle devam ederse Türkiye'de beyaz et sıkıntıya düşecektir. Vatandaş beyaz et protein kaynağını alamayacak duruma gelecektir, biz buna üzülüyoruz. Bunun için gerekli çalışmanın yapılmasını istiyoruz. İki tane firmayla görüştük. Gerekenin yapılacağını bize ilettiler. Sadece bir iki firmayla bu iş çözülmüyor. Biz Sakarya olarak 1 yıllık periyotta 32 milyon dönemlik hayvan koyuyoruz. Maliyetler yüzde 200 arttı. Hiçbir teşvik yok. Üretici şu anda gerçekten yalnız. Bakanlığın çıkardığı yönetmeliği elimizde tutamadığımız için bu noktalara gidiyoruz. Yönetmelik çıkarıldı, ama uygulanmadığı zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu şekilde devam ederse, halk beyaz et tüketemeyecek artık. O duruma geleceğiz. Biz üretim yapamayacağız, halk bunu alıp tüketemeyecek."
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 27 Ekim 2017'de yayınlanan Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e uyulmasını, bakanlığın konuyla ilgilenmesini isteyen Demiray, "Geçen Cumartesi günü toplanarak Sakarya'daki 550 üretici bir araya gelip, sorun ve sıkıntılarımızı konuştuk. Bakanlığımız, 27 Ekim 2017'de yürürlüğe koymuş olduğu esas ve kanunlar çerçevesinde bir yönetmelik çıkarmıştır. Bu yönetmeliğe uymayan firmalarla ilgili bir yaptırım kararı almışızdır. Burada 550 tane üreticimiz bir araya gelerek bu sıkıntılara dur demek için böyle bir karar alınmıştır. Bu süreç, bugün yürürlüğe girecektir. Üretimi durdurma kararı aldık. Gerekli ihtarnameler verilmiştir. Bütün üreticilerimizle oy birliğiyle alınmış olan bir karardır. Bu yaşamış olduğumuz sıkıntılardan dolayı. Bizim burada amacımız üretimi durdurup, beyaz et kaynağı için bunları zor duruma sokmak değil. Bizim amacımız, bakanlığın çıkardığı kanun ve nizamlara entegre firmalara uymamasıdır. Burada ortaya çıkabilecek problemler Türkiye'nin bütün illerine yansıyacak ve bu haliyle beyaz eti büyük sıkıntıya sokacaktır. Biz bunların bu noktaya gelmesi taraftarı değiliz" diye konuştu.

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