Çiftçilere 'koyun yerine kuzu dağıtıldığı' tartışması

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçilere Destek' projesinden yararlanmak için Erzincan'dan başvuran Suna Akkavak'a, hibe olarak koyun yerine kuzu verildiğini ileri sürüldü. Yetkililer ise dağıtılan koyunların 8 aydan büyük olduklarını açıkladı.

Merkeze bağlı Akyazı Beldesi'nde ailesi birlikte yaşayan 24 yaşındaki Suna Akkavak, 2005 yılında Erzincan Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu'nu kazandı. Bir yıl bu bölüme devam eden Akkavak, iş olanağının az oluşu nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı. Geçen yıl tekrar üniversite sınavına giren genç kız bu kez de Erzincan Üniversitesi büro yönetimi bölümünü kazandı. Çevresinde bu bölümü bitiren arkadaşlarının işsiz kaldığını tespit eden Suna Akkavak, aile mesleği olan hayvancılığa devam etme kararı aldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçilere Destek' Projesinden faydalanmak için başvuran Akkavak, Erzincan genelinde 30 çiftçiye dağıtılan 37'şer koyunu geçtiğimiz günlerde teslim aldı.

'VERİMLİ OLMALARI İÇİN 3 YIL GEREKİYOR'

Ancak Suna Akkavak, kendisine verilen koyunların bu yıl doğan kuzular olduğunu söyledi. Kuzuları alarak evinin önündeki arazide otlatmaya başlayan akkavak, projenin insanları üretime teşvik edilmesi için yapıldığını, ancak verilen kuzuların verimli hale gelebilmesi için 3 yıl beslenmesi gerektiğini belirtti. Bu süre de yaklaşık 15 bin TL gideri olacağını ifade eden Suna Akkavak şunları anlattı:

"Ailemle birlikte10 yaşından beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Liseyi dışarıdan bitirdim, daha sonra üniversiteye giderek bir iş sahibi olmak istedim. Sonra hayvancılığı tercih ettim. Ancak bize koyun diye verilen, bu yılın kuzuları çıktı. Bunları büyütmek, yavru alacak hale getirmek 3 yıl sürüyor. Bu süreçte hayvanların bakımı, yiyeceği gibi giderleri karşılamak zor. Bu projenin amacı insanları yeniden üretim yapar hale getirmek, genç çiftçi yetiştirmek. Kuzuları hibe ile aldık, bir de sigortasını yaptırmak zorundayız. Arpası, samanı ve bakımı derken maliyeti 15 bin TL'yi geçiyor. Sıfırdan başlayan bir üreticinin bunları karşılaması çok zor."

8 AYDAN BÜYÜK

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ise 'Genç Çiftçi Projesi'nin tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak özellikleri taşıdığını belirtti. Yetkililer şöyle dedi:

"Projeye başvurular Mayıs ayında internet sitesinden yapıldı. Burada gelir düzeyi ve projeye uygunluğu yönündeki puanlamaya göre başvurular kabul edildi. Erzincan’da 8’i merkezde olmak üzere 30 genç çiftçiye bakanlığımız ve TİGEM işbirliği ile alınan koyunların dağıtımı yapıldı. Proje başvurusunda, dağıtılacak koyunların 8 aydan büyük oldukları taahhüt edildi. Dağıtılan kuzular sonbaharda çiftleştirilir, önümüzdeki kışın sonunda da yavru almaya başlarlar."

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