ÇİB/Ekinci: Çelikte gümrük vergisi en çok ABD’li sanayiciye ve Amerikalılara zarar verecek (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mart () - Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına uygulanacak gümrük vergilerini “En çok ABD’deki sanayiciler olumsuz etkilenecek. Bunun vasıtasıyla da Amerikan halkı zarar görecek” sözleriyle değerlendirdi.

Trump’ın çelik ve alüminyum fiyatlarına gümrük vergisi uygulanacağını duyurmasının beklenen bir açıklama olduğunu aktaran Ekinci ABD’ye çelik ihraç eden Türkiye için etkisinin makul seviyede olacağının altını çizerek “Nisan’ın 1’inde yapacağı açıklamayı ABD’deki sanayicilerin baskılarına direnemedi ve erkenden belirledi. Açıklamalar henüz kesin değil. Eğer gümrük vergi getireceklerse hem diğer ülkeler hem Türkiye için makul seviyede etkisi olacak” dedi.

En büyük zararı ABD’deki sanayiciler hissedeceğini ve en çok Amerikan halkı zarar göreceğini vurgulayan Ekinci “ABD’nin çelik ithalatlarında daralma olursa telafi edilebilecek bir zarar Türkiye’ye ve çelik üreticisi ülkelere olacaktır. Fakat etkiler telafi edilemeyecek boyutta olmaz” dedi ve fiyatların seyri konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çelik fiyatları ABD’de yükseldi 16 Şubat’tan itibaren 850 doları geçmişti zaten. Bizde bugün 600 dolarlar civarı. Ama ilk başta fazla bir artış olsa da bunun makul bir seviyede kalmasını bekliyoruz”

Türkiye dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi ve 2017 yılında ABD’ye çelik 1.12 milyar dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirdi. Gümrük Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında Türkiye’nin toplam demir-çelik ihracatı ise 8.25 milyar dolar oldu.



ÇİB verilerine göre, Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatı 2017’de bir önceki yıla göre miktarda yüzde 22.5 düşüşle 1.83 milyon tona geriledi.

Bir ticaret savaşı endişesiyle Asya piyasalarında işlem gören çelik üreticilerinin ve ABD pazarına ihracatı olan şirketlerin hisse fiyatlarında sert düşüşler yaşandı.

Avustralya Ticaret Bakanı Trump’ın gümrük vergisi açıklamasını değerlendirdiği konuşmasında “Böyle bir gümrük vergisi sadece ticarete zarar verir ve sonrasında istihdam kaybına yol açacağını düşünüyoruz” dedi ve asıl endişesinin diğer büyük ekonomiler tarafından alınabilecek misilleme kararlar olduğunu vurguladı.

ABD çelik ithalatının sadece yüzde 2’sinin geldiği Çin’de ise dev çelik endüstrisi küresel bir arz fazlasına neden olmuş ve fiyatları aşağı çekmişti. Çin tarafından ABD gümrük vergilerine ABD’nin en büyük ithalatçı konumunda olduğu soya fasulyesi gibi tarımsal emtialarda karşılık verebileceği öngörülüyor.

Güney Kore’de çelik firması Posco Steel hisseleri yüzde 3.6 düşerken, Japonya’da Nippon Steel hisseleri ise yüzde 3.81 düşüş kaydetti. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ hisselerinde de düşüş yüzde 3.24 oldu.

ABD’li çelik firmaları United States Steel, Steel Dynamics ve Nucor Corp hisselerinde ise sırasıyla yüzde 5.75, yüzde 4.0 ve yüzde 3.26 yükseliş görüldü.