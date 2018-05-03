ÇİB: ABD'ye çelik ihracatı ilk dört ayda yüzde 48.3 düştü

İstanbul, 3 Mayıs () – Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, ABD’ye çelik ihracatının dört ayda yüzde 48.3 düştüğüne dikkat çekerek, “Türk çelik sektörünün ABD ile karşılıklı adil ticarete devam edebilmesi için Section 232’den muaf tutulmalıdır” dedi.

Aslan, çelik ihracatının yılın ilk dört ayını şöyle değerlendirdi:

“Sektörümüzün 2018 yılı Ocak - Nisan dönemi miktar bazındaki çelik ihracatı yüzde 6.3 düşmesine karşın değer bazındaki ihracatı yüzde 19.3 artarak 4.7 milyar dolara ulaştı.

“İhracatımızın miktar bazında düşmesinin en önemli nedeni Section 232 'Ulusal Güvenlik Yasası' etkisi ile ABD’ye çelik ihracatımızın sert bir şekilde düşmesidir. 2018 yılının ilk dört aylık döneminde ABD’ye çelik ihracatımız miktar bazında yüzde 48.3’lük düşüş ile 455 bin tona geriledi.

“2018 yılı Nisan ayında ABD’ye miktar bazındaki ihracatımız ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68.1’lik rekor bir azalış ile 83 bin tona kadar düştü. Çelik İhracatçıları Birliği olarak ABD’ye ihracatımızın önündeki en büyük engel olan Section 232 önleminden Türkiye olarak muaf tutulabilmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

“Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde ihracatını gerçekleştiren Türk çelik sektörümüzün, ABD ile karşılıklı adil ticaretine devam edebilmesi için Section 232’den muaf tutulması elzemdir” dedi.

Çelik sektörünün ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2018 yılının ilk dört ayındaki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 6.6 milyon ton, değer bazında ise 5.5 milyar dolar oldu.

Aslan'ın açıkladığı Ocak-Nisan dönemi verilerine göre;

- Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 azalışla 6.4 milyon ton oldu,

- sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 19.3 artışla 4.7 milyar dolara ulaştı,

- İhracat miktar bazındaki düşüşe karşın değer bazındaki yükselişini sürdürdü,

- Ocak-Nisan 2018 döneminde miktar bazında en çok ihraç edilen çelik ürünü yüzde 14.7’lik düşüşe rağmen iki milyon ton ile inşaat çeliği oldu,

- İnşaat çeliğini bir milyon tonla yassı sıcak, 617 bin tonla dikişli boru, 574 bin ton ile profil ve 561 bin tonla filmaşin izledi,

- 2018 yılı Nisan ayı ihracatı 2017 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında miktarda yüzde 9.5 azalarak 1.5 milyon ton olurken, değerde yüzde 14.9 artış ile 1.1 milyar dolara yükseldi. (Fotoğraflı)