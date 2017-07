CHP’li Sarıbal: İthal etle fiyatlar düşmeyecek

CHP Bursa Milletvekili Ziraat Mühendisi Orhan Sarıbal ,29 Temmuz’da yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Et ve Süt Kurumuna sıfır gümrükle 975 bin canlı hayvan ve 95 bin ton kırmızı et ithalatı yetkisi ve Toprak Mahsulleri Ofisine sıfır gümrükle toplam 2 milyon 250 bin ton hububat ithali izni verilmesine tepki göstererek, et ithaliyle fiyatların düşmeyeceğini söyledi.Orhan Sarıbal, enflasyonu düşürmek gerekçesiyle hasat devam ederken gümrük vergilerinin düşürülmesinin, üreticinin elindeki hububat fiyatlarını baskılamaktan başka bir faydası olmayacağını kaydetti. Sarıbal, “Kırmızı et sorununun ithalat yoluyla çözülmesinin mümkün olmadığı, ithalatın fiyatları düşürmediği yaşanarak görülmüştür. Buna rağmen ithalat sarmalında hala ısrar edilmektedir” dedi.Sarıbal, hükümetin çiftçinin değil, şirketlerin çıkarlarını koruyan politikaları uyguladığını iddia ederek, “Tarımsal üretimde koruma duvarlarını kaldırmak, başka ülkelerin devlet destekli ürünlerine kapıları sonuna kadar açmak, başka ülkelerin çıkarına fayda sağlamak anlamına gelmektedir. Gümrük vergisi oranlarını düşürmek veya sıfırlamakla üretimi değil ithalatı teşvik eden politikalar uygulamaktadır. Böylelikle ülkemize tarım ürünleri satan başka ülkelerin çiftçilerini desteklemektedir” diye konuştu.İTHALAT POLİTİKASI ÜLKEMİZİ DIŞA BAĞIMLI HALE GETİRDİBu politikaların uygulanması sonucu Türkiye’nin birçok üründe dışa bağımlı hale geldiğini savunan Sarıbal, şöyle devam etti:“Çiftçimizin kullandığı girdiler hem pahalı hem de dışa bağımlıdır. Buna karşılık ürün fiyatları ise düşüktür. Sübvansiyonlu ucuz ithal ürünlerle rekabet şansı bulunmayan üreticimize bu durumda tarımı, toprağı terk etmekten başka çare kalmamaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi, çözüm 'çiftçiyi terbiye edici' ithalat politikalarında değil, üretim maliyetlerinin düşürülmesinde, destekleme politikasında ve daha da önemlisi üretim planlamasında aranmalıdır.”

FOTOĞRAFLI