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CHP'li Kuşoğlu'ndan SGK borç eleştirisi

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunu yapılandırmak üzere başvuru yapanların, kurumun toplam alacağının yarısına bile ulaşmadığını belirtti.

CHP'li Kuşoğlu'ndan SGK borç eleştirisi

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunu yapılandırmak üzere başvuru yapanların, kurumun toplam alacağının yarısına bile ulaşmadığını belirtti. Kuşoğlu, "Hazine'nin yüksek faizle borçlanmasının en önemli nedenlerinden biri olan SGK transferlerinin daha 2010 yılında 55 milyar lirayken, 8 yılda 3 misli artarak 160 milyara çıkması, önümüzdeki 8-10 yılda da merkezi yönetim bütçesinin en az yarısına ulaşacağını gösteriyor. Bu durumda emeklilerimize şimdi ödeyeceğimiz reel maaşları bile ödeyemez duruma geleceğiz" dedi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK borç yapılandırmasına ilişkin 29 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, 633 bin 740 4/A sigortalının başvuruda bulunduğunu ve 23,7 milyar liranın yapılandırıldığını açıklamıştı.

Bakan Selçuk'un bu açıklamasının ardından yazılı açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu, "“Bu rakamlar ekonominin bir çıkmazda olduğunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

SGK PRİM ALACAĞI 65 MİLYAR, BAŞVURU ORANI 23,7 MİLYAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu, SGK prim alacaklarının 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla 64,3 milyar lira olduğunu, geçen 4 aylık sürenin hesaplanması ile bu rakamın daha yükseldiğini belirtti. Kuşoğlu yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Görüldüğü gibi 23,7 milyar liralık yapılandırma başvurusu pirim alacaklarının yarısı bile değil. SGK'nın 14 milyondan fazla 4/A grubu aktif üyesinin olduğu da dikkate alınırsa henüz 1 milyona bile ulaşmayan başvuru sayısının da çok düşük olduğu görülecektir. Bu yıl Hazine'den çeşitli isimler adı altında SGK'ya aktarılacak transfer ödeneği tutarının da 160 milyar liraya ulaşacağı dikkate alındığında, SGK sorununun ne derece büyük, acil ve önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Hazine'nin yüksek faizle borçlanmasının en önemli nedenlerinden biri olan SGK transferlerinin daha 2010 yılında 55 milyar lirayken, 8 yılda 3 misli artarak 160 milyara çıkması, önümüzdeki 8-10 yılda da merkezi yönetim bütçesinin en az yarısına ulaşacağını gösteriyor. Bu durumda emeklilerimize şimdi ödeyeceğimiz reel maaşları bile ödeyemez duruma geleceğiz."

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SGKYapılandırma65 Milyar Lira
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