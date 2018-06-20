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CHP'li başkandan patates ve soğanlı açıklama

MANİSA'da, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, yanında getirdiği patates ve soğanlarla basın açıklaması yaptı. Patatesin kilosunun 6, soğanın kilosunun 7 lira olduğunu söyleyen Bozyaka, Manisa'da kapanan dükkanlarının fotoğraflarını...

CHP'li başkandan patates ve soğanlı açıklama
MANİSA'da, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, yanında getirdiği patates ve soğanlarla basın açıklaması yaptı. Patatesin kilosunun 6, soğanın kilosunun 7 lira olduğunu söyleyen Bozyaka, Manisa'da kapanan dükkanlarının fotoğraflarını da göstererek, AK Parti'yi eleştirdi.
CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, ekonominin kötüye gittiğini belirterek, ilçe başkanlığında basın açıklaması yaptı. CHP Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Cebeci, CHP Manisa Milletvekili adayı Lale Erdoğan Tuncer'in de katıldığı toplantıda Bozyaka, yanında getirdiği patates ve soğanlarla birlikte açıklama yaptı. Son aylarda Türkiye ekonomisinin çok büyük bir krizin içerisinde olduğunu söyleyen Bozyaka, "İflas eden şirketlerin sayısı arttı, esnaf kepenk kapattı, hukuksuzluk tavan yaptı. Çiftçi, köylü borç batağına saplandı. Patatesin kilosu 6 liraya, soğanın kilosu 7 liraya, limonun kilosu 8 liraya, dolar 5 liraya dayandı, mazot 6 liraya. Enflasyon aldı başını gidiyor, faizler yükseldi" diye konuştu.
Manisa'da kapanan dükkanların fotoğraflarını gösteren Bozyaka, "Bu fotoğrafta kepenk kapatan onlarca esnaf dükkanı ve ofis var. Bu fotoğraflar Manisa'da ticaretin can damarı olan çarşıdan çektiğimiz kareler. Normal dönemlerde çok yüksek hava parası istenilen dükkanlar, usulca boşaltılmış, devredilememiş ve şu anda hava parası istenilmemesine rağmen kiracı bulunamıyor. Bu fotoğraflarda işsiz kalmış binlerce hemşehrimiz var, bu fotoğraflarda iflas etmiş onlarca esnaf var, bu fotoğraflarda tükenmişlik var. Bu fotoğraflarda dibe vurmuş bir ekonomi, onlarca aile için yoksulluk dönemi var. Biz çarşıda 1 saat gezerek bu fotoğrafları çektik. 2018 yılının ilk 2 ayında 20 bin 308 esnaf iflas bayrağını çekti" dedi.

FOTOĞRAFLI

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