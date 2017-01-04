CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin: Ekonomi tepetaklak gidiyor

İstanbul, 4 Ocak () - CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, hükümetin 2016 yılındaki "başarısız ekonomi yönetimi"nin 2017 yılında da devam etmesi halinde ekonomideki kırılmanın ciddi boyutlara ulaşmasından endişe duyduğunu vurgulayarak, "Ekonomi tepetaklak gidiyor" uyarısı yaptı. Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülkeler içinde en çok değer kaybeden para birimi olduğuna dikkat çeken Didem Engin, "Aralık ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 18.5 azaldı" dedi ve ekledi: "Üçüncü çeyrekteki küçülme, OHAL’in uzatılması, terör saldırıları, sosyal medyada eleştirel görüş ifade eden neredeyse herkesin gözaltına alınıyor ya da tutuklanıyor olması, Anayasa değişiklik teklifiyle rejim değişikliğinin hedeflenmesi, yargı bağımsızlığı ve ülkemiz geleceğine yönelik endişeleri derinleştiriyor ve tüm bunlar demokrasimiz üzerindeki kara bulutların yoğunlaşmasına neden oluyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar uzun zamandır AKP hükümetinin söylemlerini, ekonomik, sosyal ve siyasal politikalarını ve hukuki düzenlemeleri endişe ile izliyor, geleceğe yönelik öngörüde bulunamıyor ve buna bağlı olarak yatırımlarını öteliyor veya başka ülkelere kaydırıyorlar. Bugün ülkemizde yaşanmakta olan bu kaosun bizatihi sebebi AKP hükümetidir." "2017 yılı ekonomik olarak bir kayıp yıl olacak" Türkiye ekonomisinin, ekonominin 2009 yılından bu yana ilk kez yılın üçüncü çeyreğinde küçüldüğüne ve bu daralmanın "yüzde 1.8" gibi yüksek bir oranda olduğuna dikkat çeken Didem Engin, "Özel sektör dış borçları ciddi risk oluşturuyor" diye uyardı ve ekledi: "Son yıllarda sürekli gerileme trendi içinde olan ihracatımız 2016 yılında bir önceki yıla göre düşmeye devam ederek yüzde 0.8 azaldı ve 142.6 milyar dolara geriledi. İşsizlik vahim boyutlara ulaştı, resmi rakamlara göre yüzde 11.3’e yükseldi. Genç işsizliği ise yüzde 19.9. En önemli beşeri sermayemiz olan gençlerimiz hükümetin başarısız istihdam politikaları sebebiyle ekonomiye, kalkınmamıza katkı sunamıyor. Acil önlemler alınmazsa 2017 yılı ekonomik olarak bir kayıp yıl olacaktır." Vatandaş Ekmek Kavgasında, AKP Padişahlık Hevesinde!

AKP hükümetinin ülkemizdeki tüm ekonomik, sosyal ve toplumsal sorunları görmezden gelerek, kişisel menfaatler için Anayasa değişiklik teklifi konusunda ısrarcı olmasının, ülkemizde çok ciddi bir istikrarsızlık ve gerginlik yarattığının altını çizen Didem Engin, “Ülkemiz suni gündemlerle oyalanırken, ekonomi tepetaklak gidiyor! AKP hükümeti ekonomiyi yönetemiyor ve söylemleri ne yerli ne de yabancı yatırımcıya artık güven vermiyor” dedi şöyle devam etti: "Ne yükselen işsizlik, ne vatandaşlarımızın günden güne artan borçları, ne halkımızda yaygınlaşan karamsarlık ve endişe hükümetin gündeminde değil. AKP'nin tek derdi OHAL'i fırsata çevirerek rejimi değiştirmek, tek adam diktasını ülkemize getirmektir. Vatandaşlarımız size ülkemizi kalkındırın, ekonomiyi canlandırın, refah düzeyini yükseltin diye oy verdi; kendi kişisel çıkarlarınız için yasa yapın diye değil. Halkımız bunun hesabını sandıkta soracaktır." (Fotoğraflı)