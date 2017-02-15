Chobani "Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri 2017" listesinde

İstanbul, 15 Şubat () - Türkiyeli girişimci Hamdi Ulukaya’nın ABD’de kurduğu Chobani adlı gıda firması, Fast Company Dergisi, Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri 2017 listesinin Gıda ve Sosyal Fayda kategorilerinde 1 numarada yeraldı.

Chobani, dünyanın dört bir yanından binlerce şirket arasından seçilen 50 şirketlik listede ise Spotify, Huawei, Airbnb, IBM, Microsoft gibi teknoloji devlerini geride bırakarak dokuzunculuğu elde etti.

Chobani kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, çalışanlarına gönderdiği mektupta konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bu yıl Fast Company’nin listesinde en yenilikçi gıda firması olarak ilk sırada yer almaktan, hele de Sosyal Fayda kategorisinde ilk sıraya yerleşmekten çok büyük gurur duyuyorum. Chobani’yi yenilikçi yapan, bizim farklı özelliklerimiz: Burada çalışan insanlar, ürettiğimiz gıda, eylemlerimiz ve daima kolay olanı değil doğru olanı seçerek karar vermemiz. Bundan sonraki girişimlerimizde de olasılıkların sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz. Bana en çok gurur veren, böyle bir listede yer almak değil, bizi bu noktaya getiren özelliklere yürekten bağlı bir ekibin parçası olmak aslında.”

Bu yıl 10. kez yayınlanan, Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri listesi, her yıl binlerce şirket arasından, hem yürekleri hem de cüzdanları harekete geçiren ve dünyada bir fark yaratabilmek için ticaret motorunun gücünden faydalanan girişimleri seçiyor.

Dergi, “Yoğurt devi Chobani, yumuşak bir ürün satıyor olabilir ama oyunu sert oynamaktan çekinmiyor” açıklamasıyla, ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerinin yer aldığı listede, bir gıda üreticisi olan Chobani’nin ilk 10 içerisinde yer alma gerekçesini özetliyor. Chobani’nin pazarlama ve ürün geliştirme alanlarındaki agresif stratejisine dikkat çekilen gerekçede, şirketin 2016 yılında geliştirdiği yeni ürünlerle pazar payını artırarak yıllık gelirini 1.5 milyar doların üzerine çıkardığı ifade ediliyor. Fast Company, şirketin listeye dahil edilmesine dair gerekçesinde Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın geçtiğimiz yıl çalışanlarına şirketin hisselerini dağıtmasına da yer veriyor.

Gıda kategorisindeki birinciliğin gerekçesi olarak, Chobani’nin ürün gamını süt ürünleri reyonunu önemli bir kısmını kapsayacak şekilde genişletmesi gösterilirken, Sosyal Fayda kateogirisindeki liderliğin arkasında ise firmanın kapılarını mültecilere açması ve onlara iş olanağı sağlaması yatıyor.

Fast Company’nin 2017 listesi hazırlıkları kapsamında, raportörler dünyanın dört bir yanındaki binlerce işletmeyi araştırarak yılın en çarpıcı inovasyonlarını tespit ediyor ve bu girişimlerin, iş dünyası, endüstri ve kültür üstünde yarattığı etkileri inceliyor. Chobani, Fast Company’nin en yenilikçi şirketler listesinde ilk kez 2012 yılında yer almıştı.

Fast Company dergisi, Ocak ayında yayınladığı “2016’nın en iyi ve en kötü 10 liderlik hamlesi” listesinde de Ulukaya’ya “en iyiler” sıralamasının zirvesinde yer vermişti. Ulukaya, listeye şirket hisselerinin bir bölümünü işçilere dağıtma kararı ile dahil olmuştu.

Chobani, yeni ve mevcut ürünlere yönelik talebi karşılamak üzere 2016 yılının Mayıs ayında Twin Falls, Idaho’daki dünyanın en büyük yoğurt üretim tesisine 100 milyon dolar yatırım yaptı.

Chobani’nin ABD’deki toplam yenilebilir yoğurt kategorisinde yüzde 19.2 olarak gerçekleşen pazar payı, toplam yoğurt pazarının yüzde 36.7’sine denk geliyor. Brüt satış rakamlarında bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında artış var. Şu anda New York ve Idaho’daki yerel çiftliklerden günlük olarak 4 milyon libreye varan taze süt alan şirketin çalışan sayısı 2 binden fazla.

Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri – İlk 10

ABD merkezli yayınlanan ve online versiyonu milyonlara ulaşan saygın Fast Company dergisinin hazırladığu en yenilikçi 50 şirket listesinde ilk 10 şöyle sıralanıyor:

1- Amazon

2- Google

3- Uber

4- Apple

5- Snap

6- Facebook

7- Netflix

8- Twillio

9- Chobani

10- Spotify