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Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Haziran’da +0.43’e çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz () - Chicago Merkez Bankası (Fed) Ulusal Aktivite Endeksi Haziran’da Mayıs’taki -0.45 düzeyinden +0.43’e yükselerek ABD’de ekonomik büyümenin tekrar hızlandığına işaret etti. En büyük dört alt endeksten...

Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Haziran’da +0.43’e çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz () - Chicago Merkez Bankası (Fed) Ulusal Aktivite Endeksi Haziran’da Mayıs’taki -0.45 düzeyinden +0.43’e yükselerek ABD’de ekonomik büyümenin tekrar hızlandığına işaret etti.
En büyük dört alt endeksten ikisi yükselirken, dört kategoriden üçü Haziran endeksine pozitif katkı sağladı.
Chicago Fed’den yapılan açıklamaya göre;
“Endeksin üç aylık ortalaması Mayıs’taki +0.10 düzeyinden Haziran’da +0.16 düzeyine yükseldi.
“Üretim göstergeleri Mayıs’taki – 0.56 düzeyinden Haziran’da +0.36’ya yükseldi.
“İmalat sanayi üretimi endeksi Mayıs’ta yüzde 1.0 düştükten sonra Haziran’da yüzde 0.8 arttı.
“Satışlar, siparişler ve stoklar endeksi Mayıs’ta +0.03 düzeyindeyken Haziran’da +0.06’ya yükseldi.
“İstihdam endeksi Mayıs’taki 0.11 düzeyinden Haziran’da 0.08’e geriledi.
“Tarım dışı istihdam Mayıs’ta 244 bin arttıktan sonra Haziran’da 213 bin yükseldi.”

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