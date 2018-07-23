Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Haziran’da +0.43’e çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz () - Chicago Merkez Bankası (Fed) Ulusal Aktivite Endeksi Haziran’da Mayıs’taki -0.45 düzeyinden +0.43’e yükselerek ABD’de ekonomik büyümenin tekrar hızlandığına işaret etti.

En büyük dört alt endeksten ikisi yükselirken, dört kategoriden üçü Haziran endeksine pozitif katkı sağladı.

Chicago Fed’den yapılan açıklamaya göre;

“Endeksin üç aylık ortalaması Mayıs’taki +0.10 düzeyinden Haziran’da +0.16 düzeyine yükseldi.

“Üretim göstergeleri Mayıs’taki – 0.56 düzeyinden Haziran’da +0.36’ya yükseldi.

“İmalat sanayi üretimi endeksi Mayıs’ta yüzde 1.0 düştükten sonra Haziran’da yüzde 0.8 arttı.

“Satışlar, siparişler ve stoklar endeksi Mayıs’ta +0.03 düzeyindeyken Haziran’da +0.06’ya yükseldi.

“İstihdam endeksi Mayıs’taki 0.11 düzeyinden Haziran’da 0.08’e geriledi.

“Tarım dışı istihdam Mayıs’ta 244 bin arttıktan sonra Haziran’da 213 bin yükseldi.”