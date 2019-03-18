Cheddar: Snapchat gelecek ay oyun platformu piyasaya sürecek

Deniz Kılınç / İstanbul 18 Mart () – ABD merkezli anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat, gelecek ay yazılım geliştiricileri için oluşturulan oyun platformunu piyasaya sürecek.

Cheddar’ın “konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara” dayandırdığı haberinde, “Project Cognac” ismiyle piyasaya sürülmesi planlanan platformda, şirketin Snapchat uygulamasında kullanılmak üzere bağımsız yazılım geliştiricilerinin oluşturduğu çeşitli oyunlar yer alacak. Söz konusu kaynaklar, yeni oyun girişiminin şirketin 4 Nisan’da Los Angeles’ta düzenlenecek olan yıllık zirvesinde duyurulacağını ve özgün videolar gibi başka girişimlerin de paylaşılacağını belirtirken, etkinliğin davetiyesinde “Daha az konuş. Daha çok oyna (Less talk. More play) sloganının yer aldığına dikkat çekildi.

Cheddar’da yer alan haberde ayrıca, Avustralya yönetimine sunulan bazı finansal belgelerin, Snapchat’in geçen yıl Avustralya merkezli, “Fruit Ninja” ve “Jetpack Joyride” gibi oyunların yaratıcısı ola Prettygreat oyun stüdyosunu 8.6 milyon dolara satın aldığı yer aldı.

Snapchat hisseleri, TIG Research analisti Rich Greenfield’in söz konusu hisseler üzerindeki görünümü “nötr”den “satın al”a çevirmesiyle yüzde 12 yükseldi.