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Cheddar: Facebook blockchain startupı Chainspace’i satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Şubat () – ABD merkezli sosyal medya devi Facebook’un, akıllı anlaşmalar (smart contracts) alanında hizmet veren Birleşik Krallık merkezli blockchain startupı Chainspace’i satın aldığı öne sürüldü. Blockchain...

Cheddar: Facebook blockchain startupı Chainspace’i satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Şubat () – ABD merkezli sosyal medya devi Facebook’un, akıllı anlaşmalar (smart contracts) alanında hizmet veren Birleşik Krallık merkezli blockchain startupı Chainspace’i satın aldığı öne sürüldü.
Blockchain alanında çalışmalar gerçekleştiren Facebook’un blockchain araştırmalarına Paypal’in bir dönem başkanlığını yapan uzun süreli Facebook yetkilisi David Marcus’un öncülük edeceği duyurulmuş ve Facebook’un söz konusu teknolojiye odaklanacağı haberleri gündemde yer almıştı.
Cheddar’da yer alan habere göre, merkezsizleşmiş blockchain teknolojisinin oylama gibi diğer alanlara entegrasyonu konusunda çalışmalar yapan Chainspace’in iki çalışanının LinkedIn üzerinde işveren tanımını Facebook olarak değiştirdiği belirtildi.
Geçen yıl, Facebook’un mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

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