Chainalysis: Kripto para dolandırıcılarının tercihi Ethereum

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – ABD merkezli blockchain analiz şirketi Chainalysis, kripto para birimleri dolandırıcılık eylemlerinde en çok tercih edilen kripto para biriminin Ethereum (ETH) olduğunu ortaya koydu.

Chainalysis’in “Kripto Para Suçları Serisi: Ethereum Dolandırıcılıklarını Deşifre Etme (Crypto Crime Series: Decoding Ethereum Scams)” isimli raporuna göre ETH, kripto para birimleri ekosistemindeki dolandırıcılık eylemlerinde en çok tercih edilen kripto para birimi olurken, söz konusu dolandırıcılık eylemlerinde 2017’de 17 milyon dolar değerinde ETH çalındı. Chainalysis raporu, 2018’de 36 milyon dolar değerindeki dolandırıcılık eylemlerinden 0.01 ETH elde edildiğini belirtirken, “Kripto para birimlerine yönelik dolandırıcılık eylemleri sayısı 2018’de azalsa da, devam eden saldırılar daha büyük ve daha kazançlı bir hale geldi” denildi . Raporda şu değerlendirme yapıldı:

“2016 ve 2018’in sonunu kapsayan dönemde Chainalysis Ethereum blockchaine 2 binden fazla saldırı yapıldığını ve 40 bin farklı kullanıcının hesaplarından kripto varlıklarının çalındığını tespit etti. Söz konusu dolandırıcılık eylemleri 2018’de gözle görülür bir şekilde arttı ve toplam saldırıların neredeyse yüzde 75’i 2018’de oldu.”

