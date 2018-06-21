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CFO Raporu: İtalya’nın Euro Bölgesi’nden çıkışı korkutuyor

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Haziran () – Avrupa genelinde şirketlerin finanstan sorumlu genel müdürleri (CFO) ile yapılan bir araştırma, Avrupa’da şirketlerin üst düzey yöneticilerinin neredeyse yüzde 77’sinin İtalya’nın Euro Bölgesi’nden...

CFO Raporu: İtalya’nın Euro Bölgesi’nden çıkışı korkutuyor

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Haziran () – Avrupa genelinde şirketlerin finanstan sorumlu genel müdürleri (CFO) ile yapılan bir araştırma, Avrupa’da şirketlerin üst düzey yöneticilerinin neredeyse yüzde 77’sinin İtalya’nın Euro Bölgesi’nden çıkabileceğinden “bir nebze endişeli” olduğunu ortaya çıkardı.

CNBC Global CFO Council tarafından her çeyrek yapılan araştırma sonuçlarına göre şu anda sağ populist bir hükümeti olan İtalya’nın Euro Bölgesi’nden çıkma ihtimali Avrupa’da birçok şirketin yönetim kurulunda endişe yaratıyor.

Araştırmada “İtalya’nın Euro Bölgesi’nden çıkmak için seçime gideceği konusunda endişeli misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 72.1’I “bir nebze endişeliyim” cevabı verirken, yüzde 4.7’si “çok endişeliyim” yanıtı verdi. Katılımcıların yüzde 20.9’u “endişeli değilim”, yüzde 2.3’ü ise “bilmiyorum” yanıtını verdi.

Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin çalıştığı şirketler dünyanın en büyük halka açık ve özel şirketleri ve toplam piyasa değerleri 4.5 trilyon doların üzerinde.

Araştırmada katılımcıların dörtte üçü ise Birleşik Krallık ekonomisinin, şimdiden Brexit oylamasından kötü etkilendiğini söyledi.

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