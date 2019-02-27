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CFA İstanbul “Women in Finance” paneli 5 Mart’ta Sabancı Center’da

İstanbul, 27 Şubat () – ABD merkezli yatırım profesyonelleri birliği CFA’in İstanbul kolu, 5 Mart’ta Sabancı Center’da “Women in Finance” başlıklı bir panel düzenleyecek. CFA İstanbul’un 5 Mart akşamı 18:30’da düzenleyeceği...

CFA İstanbul “Women in Finance” paneli 5 Mart’ta Sabancı Center’da

İstanbul, 27 Şubat () – ABD merkezli yatırım profesyonelleri birliği CFA’in İstanbul kolu, 5 Mart’ta Sabancı Center’da “Women in Finance” başlıklı bir panel düzenleyecek.
CFA İstanbul’un 5 Mart akşamı 18:30’da düzenleyeceği ve kadınların finans dünyasındaki yeri ve eylemlerinin gündeme alınacağı panelin konuşmacıları arasında Akbank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, SPL Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Ertugay Yıldız ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuray Güner yer alıyor. CFA Institute, küresel düzeyde, yatırım profesyonellerinin, kar amacı gütmeyen en büyük organizasyonu olarak kabul ediliyor ve aralarında CFA Society İstanbul’un da bulunduğu 148 yerel toplulukta örgütlü toplam 150 binin üzerinde üyesi bulunuyor. (Fotoğraflı)

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