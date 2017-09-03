Cezayir'e konserve, mermer satalım petrol doğalgaz alalım önerisi

KUZEY Afrika ülkesi Cezayir ekonomisindeki durgunluk nedeniyle ithalatını azaltmak için konserveler, salça, ketçap, mayonez, hazız soslar ve işlenmiş mermerin aralarında bulunduğu 24 üründe tüm ülkelerden yapılan ithalatlara ilişkin ödemeleri durdurdu ve bu ürünlerde ithalat işlemlerini bekletme kararı aldı. Türk ihracatçısı, Cezayir'e ihracatın devamı için barter (takas) önerisinde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar, Türkiye'nin Cezayir'den yaptığı doğalgaz ve petrol ithalatı olduğunu, Türk ihracatçısının Cezayir'e ihraç ettiği ürünlerin bedelinin Cezayir ile yapılacak anlaşma ile Cezayir'e ödenecek olan petrol ve doğalgaz bedelinden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ödemesini önerdi. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki gerilemenin Cezayir ekonomisinde ciddi durgunluğa neden olduğuna işaret eden Seyyar, şöyle dedi:

"Cezayir'in petrol ve doğalgaz gelirleri milli gelirinin yüzde 30'unu, bütçe gelirlerinin yüzde 60'ını oluşturuyor. Cezayir, 2002-14 yılları arasında petrol ve doğalgaz fiyatları yüksek seyrederken ithalatta böyle tedbirlere başvurmuyordu. 2014 sonrasında petrol fiyatları 40 dolar seviyesine düşünce ekonomileri darboğaza girdi, tedbirler gündeme geldi. CezayirHükümeti'nin aldığı ithalatı düşürme tedbirleri sonucunda 2016 yılında Cezayir'in ithalatı yüzde 9'luk düşüşle 46 milyar dolara geriledi, bu ithalatın 8.2 milyar dolarlık dilimini gıda ürünleri ithalatı oluşturdu."

Cezayir'in ithalatında ödemesini durdurduğu gıda ürünlerinin Cezayir’de üretilebilen ürünler olduğunu anlatan Seyyar, şöyle devam etti:

"İhtiyaçlarını kendi üretimleriyle karşılamayı planlıyorlar. Bunun için tüm dünya ülkelerinden ithalatı durduracak bir adım attılar. Önümüzdeki dönemde 8.2 milyar dolarlık gıda ithalatında bir miktar gerileme olabilir ancak uzun vadede sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. O nedenle ithalata ihtiyaçları olacak. Bu süreçte hızlı hareket eden ülkeler daha avantajlı konuma gelecek. Türkiye'nin Cezayir'den yaptığı doğalgaz ve petrol ithalatı karşılığı Türk ihracatçıları Cezayir'e ihracata devam etsin, Türkiye, Cezayir'den yaptığı ithalat karşılığı Cezayir'e ödemesi gereken dövizi Türk ihracatçısına ödesin."



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