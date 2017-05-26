Çeyizi internetten alan yüzde 20.86 tasarruf ediyor

İstanbul, 26 Mayıs () – Mağazalar ile online alışveriş platformları arasındaki fiyat farklarını değerlendiren Akakçe fiyat karşılaştırma sitesinin araştırmasına göre çeyizlerini internet üzerinden alan gelin-damat adayları 2 bin 705 lira daha az ödeyerek toplamda 10 bin 261 lira harcıyor.

Akakçe.com sitesinden yapılan açıklamaya göre gelin-damat adayları, internetten çeyiz alışverişi ile mağazalarda 12 bin 966 lira olan ev eşyasını 10 bin 261 liraya sahip oluyor. Mağazalar ile online alışveriş platformları arasındaki fiyat farklarını değerlendiren Akakçe Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Koray Karataş, “Online alışverişte tasarruf oranları kategoriye bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Elektronikte yüzde 10’lara varan tasarruf oranları görülürken, beyaz eşyada ve küçük ev aletlerinde bu oran yüzde 20’lere kadar çıkabiliyor” dedi.

En popüler buzdolabındaki fiyat farkı 360 lira

Çeyiz alışverişinde en büyük paya sahip olan kategorilerden biri, beyaz eşya. Tüketiciler tarafından en çok ilgi gören No-Frost buzdolaplarından biri piyasada 2 bin 358 liraya satılırken, bu ürün online alışveriş platformlarında 360 lira daha ucuz bir fiyattan, bin 998 liradan alıcı buluyor. Mağazada bin 199 lira olan 7 kg kapasiteli bir çamaşır makinesi internette 940 lira; bin 335 lira olan beş programlı bir bulaşık makinesi ise bin 233 liraya satışa sunuluyor.

Aynı elektrikli süpürge internette daha uygun fiyatlı

Evlenecek olan çiftlerin çeyiz listesindeki bir diğer önemli kategori, küçük ev aletleri. Bu ürünler arasında alışverişçiler tarafından en çok ilgi gören toz torbasız süpürge, piyasada en ucuz bin 299 liraya satılırken, internette aynı model, 156 lira daha ucuz bir fiyattan, bin 143 liradan alıcı buluyor. Bununla birlikte, popüler bir tost makinesinin fiziksel mağaza fiyatının 339 lira; online alışveriş platformu fiyatının ise 110 lira farkla 229 lira olduğu görülüyor.

Bir üründe 948 lira fiyat farkı olan bile var

Çeyiz hazırlığının mutfak kısmında mağaza ve online alışveriş arasındaki en büyük fiyat farkı, 12 kişilik popüler bir yemek takımında göze çarpıyor. Alışverişçiler tarafından ilgi gören bu takım, piyasada 2 bin 247 liraya satılırken, internette aynı ürünü 948 liraya daha ucuz olarak bin 299 liraya alabilmek mümkün. Bu fiyat farkını, mağazada 570 lira; online alışveriş platformlarında 449 liraya satılan 89 parça çatal-bıçak-kaşık takımı takip ederken; yatak odası tekstilinde de durum pek değişmiyor ve yine gözle görülür derecedeki fiyat farkları dikkat çekiyor.

(Fotoğraf ve tablo)

