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Çeşme, turizmde 2017 yılını artışla kapattı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesinin 2017 yıl sonu verilerine göre, ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayılarında yüzde 14, toplam geceleme sayısında ise yüzde 15 artış olduğu belirtildi. Geçen yıl Çeşme'ye...

Çeşme, turizmde 2017 yılını artışla kapattı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesinin 2017 yıl sonu verilerine göre, ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayılarında yüzde 14, toplam geceleme sayısında ise yüzde 15 artış olduğu belirtildi.
Geçen yıl Çeşme'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısı 800 bin 113 olarak belirlenirken, 2016'ya göre, artış sayısı ise yüzde 14 oldu. Yıl sonu verilerine göre, yerli turist sayısı 727 bin 260 ile 2016 yılına göre, yüzde 12 artış gösterirken, yabancı turist sayısında da 72 bin 853 kişiyle yüzde 39 artış oldu. Çeşme'de, 2017 yılında geceleme sayılarında da artış oldu. Yıl içinde yerli ve yabancı turistlerde, 2 milyon 19 bin 868 geceleme ile 2016 yılına göre yüzde 15 oranında artış gerçekleşti. Yerli turistlerde 1 milyon 748 bin 220 olarak gerçekleşen geceleme sayısı ile bir önceki yıla göre, yüzde 12 artış olurken, yabancı turistlerde de 714 bin 648 geceleme ile 2016 yılına göre yüzde 38 artış oldu.
Geçen yıl Çeşme Gümrüğü'nden yapılan giriş ve çıkışlarda da artış gözlendi. Çeşme Gümrüğü'nden toplam 333 bin 541 kişi giriş- çıkış yapılırken, 2016 yılına göre, artış rakamı ise yüzde 19 olarak belirlendi. Geçen yılın verilerine göre, Çeşme Gümrüğü'nden giriş sayısı 164 bin 94 kişi olurken, 2016'ya göre, artış yüzde 18 olarak gerçekleşti. Gümrükten çıkış ise 169 bin 447 kişi ile 2016 yılına göre, yüzde 20 artış gösterdi.

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