Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Öncel; 'Turizm için terör ve OHAL bitmeli'

ÇEŞME Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, "Turist sayısını arttırmak istiyorsak terörün ve OHAL'in bitmesi gerekiyor. Aksini beklemek hayalcilik olur" dedi. ÇEŞTOB Başkanı Veysi Öncel, İzmir Adliyesi'ne...

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Öncel; 'Turizm için terör ve OHAL bitmeli'
ÇEŞME Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, "Turist sayısını arttırmak istiyorsak terörün ve OHAL'in bitmesi gerekiyor. Aksini beklemek hayalcilik olur" dedi.
ÇEŞTOB Başkanı Veysi Öncel, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısından sonra açıklamalarda bulundu. İzmir'de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için Allah'tan rahmet, yaralılar için ise acil şifa dileğinde bulunan ÇEŞTOB Başkanı Öncel, "Umarım ne İzmir'de, ne de ülkemizde bir daha böyle kötü bir olay yaşanmaz" diye konuştu.
Öncel, Çeşmeli turizmciler olarak çalışmalarına hiçbir şey yokmuş gibi devam edeceklerini belirterek, "Bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi önümüzde İstanbul'da düzenlenecek EMİTT Turizm Fuarı var. Burada ilçemizi temsil ettikten sonra İran, Hollanda ve Rusya'da düzenlenecek fuarlarda da yerimizi alacağız. Turizm anlamında moralimizi bozmadan yolumuza devam ediyoruz. Biz turizmciler 2016'yı kayıp olarak yaşarken, 2017 için umutlarımızı koruyoruz. Şehrimize gelen turist sayısını arttırmak istiyorsak terörün ve OHAL'in bitmesi gerekiyor. Aksini beklemek hayalcilik olur. İnşallah güzel günleri en kısa sürede göreceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55