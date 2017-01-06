Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Öncel; 'Turizm için terör ve OHAL bitmeli'

ÇEŞME Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, "Turist sayısını arttırmak istiyorsak terörün ve OHAL'in bitmesi gerekiyor. Aksini beklemek hayalcilik olur" dedi.

ÇEŞTOB Başkanı Veysi Öncel, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısından sonra açıklamalarda bulundu. İzmir'de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için Allah'tan rahmet, yaralılar için ise acil şifa dileğinde bulunan ÇEŞTOB Başkanı Öncel, "Umarım ne İzmir'de, ne de ülkemizde bir daha böyle kötü bir olay yaşanmaz" diye konuştu.

Öncel, Çeşmeli turizmciler olarak çalışmalarına hiçbir şey yokmuş gibi devam edeceklerini belirterek, "Bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi önümüzde İstanbul'da düzenlenecek EMİTT Turizm Fuarı var. Burada ilçemizi temsil ettikten sonra İran, Hollanda ve Rusya'da düzenlenecek fuarlarda da yerimizi alacağız. Turizm anlamında moralimizi bozmadan yolumuza devam ediyoruz. Biz turizmciler 2016'yı kayıp olarak yaşarken, 2017 için umutlarımızı koruyoruz. Şehrimize gelen turist sayısını arttırmak istiyorsak terörün ve OHAL'in bitmesi gerekiyor. Aksini beklemek hayalcilik olur. İnşallah güzel günleri en kısa sürede göreceğiz" diye konuştu.



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