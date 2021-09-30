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Cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1’e indirildi

Kullanılmış cep telefonlarının "Yenilenmiş Ürün" garantisi verilerek satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

EKONOMİ 30.09.2021, 14:55 Murat Aydın
Cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1’e indirildi

Cep telefonu satışlarında KDV oran yüzde 10'den yüzde 1'e düşürüldü. Satış sırasında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği dikkate alınarak cep telefonlarının "yenilenmiş ürün" garantisi verilerek, satışta; KDV oranı syüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. 5000 TL olan bir cep telefonuna 900 TL KDV ödenirken şimdi vergi ödemesi 50 TL'ye düştü. 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezi ve yetkili satıcılar tarafından "yenilenmiş ürün" garantisi verilerek satışında yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, kararın ekonomiye sağlayacağı katkıya dikkati çekti.

Sayan, "Özellikle yenilenmiş cep telefonlarının ekonomimize yeniden kazandırılması için çok güzel bir gelişme. Sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum." açıklaması yaptı.

#Cep telefonu #satış #KDV
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