CEO Kuruca: AvivaSA'da kadın yönetici oranı yüzde 64

İstanbul, 6 Mart () – “Kadın istihdamı” her geçen yıl daha fazla ekonominin ana konusu olmaya başlarken kadın istihdamında yüzde 60 olan AB’nin yarısı orana sahip olan Türkiye’de şirketler, bu oranı artırmak için özel girişimler ve projeler yapıyor.

AvivaSA’nın kadınlara yönelik girişimleriyle ilgili olarak bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, şirketin kadın çalışan sayılarını örnek göstererek AvivaSA’nın kadın dostu şirket olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Satış kanalları da dahil olmak üzere, kadın çalışan oranımız yüzde 65; kadın yönetici oranımız ise yüzde 64. Ayrıca, su anda 100'ü aşkın genç girişimcimizin yüzde 60'ı kadın. Bu veriler, kadın dostu şirket olarak tanımlanmamızın en somut göstergeleridir.”

İzledikleri kadın istihdamı politikası hakkında açıklamalar yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca; kadın istihdamı konusunda dünyada ve Türkiye’de pek çok şirketin çok önünde olduklarını vurgulayarak, şu konuların altını çizdi:

“Ülkemizin düşük istihdam ve tasarruf oranları bir sorun ama kadın istihdam oranımızın, Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde olması daha acil çözümlenmesi gereken bir sorun. Kadın istihdamını artırma işini, sadece toplumun sosyal dönüşüm sürecine bırakmamamız gerekir. Gerçek değişim, bekleyerek değil her platformda altını çizerek, öncü olarak, alan açarak sağlanabilir. AvivaSA olarak istihdam politikamızda, kadınlara sadece hak değil, fırsat eşitliği de sağlamaya yönelik kurumsal kültüre sahibiz.”

İş ilanlarını yayımlarken ilanın diline bile dikkat ettiklerini belirten Kuruca, şunları söyledi:

“İlanlarımızda, cinsiyet ayrımcılığına neden olabilecek herhangi bir ifadeye yer vermiyoruz. İşe alım yaparken, bir pozisyon için başvuran eşit özelliklere sahip bir kadın ve erkek varsa, biz kadın olan adayı tercih etmeye çalışıyoruz. Kadınların iş yaşamına daha fazla katılmalarını, erkeklerle eşit koşullarda çalışabilmelerini ve ücretlendirilmelerini hedefliyoruz. Esnek çalışma saatleri uygulamasıyla, çalışan annelerimize konfor sağlıyoruz. Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam seminerleri, diyetisyen danışmanlığı, çeşitli spor aktiviteleri, hobi kursları, sadece kadınlara özel aldığımız indirimli hizmetler gibi faaliyetlerle kadın çalışanlarımızın iş/özel yaşam dengesini korumayı hedefliyoruz. Satış kanalları da dahil olmak üzere, kadın çalışan oranımız yüzde 65 ve kadın yönetici oranımız ise yüzde 64. Ayrıca, su anda 100'ü aşkın genç girişimcimizin yüzde 60'ı kadın.”

Özellikle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu “İş’te Eşitlik” platformuna üye olarak, her fırsatta Türk kadınına çalışması için destek vermeye devam ettiklerinin altını çizen Kuruca, “Kadınlar, işe bakış açılarıyla, sorumluluklarına sahip çıkmalarıyla, ölçülebilir risk alan yapılarıyla, işin başında ne istediklerini bilerek var olmalarıyla büyük farklar yaratıyor ve organizasyona daha büyük katkı sağlıyorlar” dedi. (Fotoğraflı)