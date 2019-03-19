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CEO Hastings: Netflix Apple’ın yayın uygulamasına katılmayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Mart () – ABD merkezli video yayın uygulaması Netflix CEO’su Reed Hastings teknoloji devi Apple’ın yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni yayın hizmetine katılmayacağını söyledi. Hollywood’da gazetecilerin...

CEO Hastings: Netflix Apple’ın yayın uygulamasına katılmayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Mart () – ABD merkezli video yayın uygulaması Netflix CEO’su Reed Hastings teknoloji devi Apple’ın yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni yayın hizmetine katılmayacağını söyledi.
Hollywood’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Hastings, Apple’ın “harika bir şirket” olmasına rağmen Netflix’in yayın deneyimini kendi uygulaması içinde kontrol etmek istediğini, bu sebeple de hizmetini Apple’ın söz konusu uygulamasına entegre etmeme kararı aldığını söyledi. Hastings, Apple ve Amazon’un benzer uygulamalarıyla “güçlükle” rekabet etmeye hazır olduklarını belirtti ve Netflix’in Çin’de “uzun bir süre” kullanımına izin verilmemesinin beklendiğini ekledi.
Apple’ın 25 Mart’ta düzenlenecek olan basın toplantısında söz konusu yayın hizmetinin duyurulması bekleniyor. Netflix’in yanında Apple’ın söz konusu uygulamasında Hulu’nun da yer almayacağı belirtildi.

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