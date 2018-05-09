CEO Ertekin: Merkez Çelik iç ve dış pazarın ihtiyaçlarına uygun tasarımlar yapıyor

İstanbul, 9 Mayıs () - TMSF yönetimindeki Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Merkez Çelik firmamız dünya standartlarında üretim yaparak, iç ve dış pazarların ihtiyaçlarına uygun tasarımlar gerçekleştiriyor" dedi.

TMSF yönetimindeki Boydak Holding Türkiye’nin en önemli basın kuruluşlarının katıldığı bir basın gezisi düzenledi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Fon Kurulu üyeleri ve CEO Alpaslan Baki Ertekin’in ev sahipliği yaptığı basın gezisinde, Ertekin şunları söyledi:

“Merkez Çelik 1992 yılında Kayseri’de kurulmuş olup İstikbal ve Bellona markalarına hizmet vermektedir.

“320 milyon lira sermaye ile kurulmuş olan Merkez Çelik 183 bin metrekare kapalı, 320 bin metrekare açık üretim ve depolama alanına sahiptir. Kayseri, Sakarya ve Diyarbakır tesislerinde toplam iki bin 278 çalışanı bulunmaktadır.

“Merkez Çelik 2017 yılında bir milyar 92 milyon 656 bin 740 lira ciro gerçekleştirmiş olup bir önceki yıla göre yüzde 35 ciro artış sağlanmıştır.

“Yalın Dönüşüm çalışmaları kapsamında seçilen ürün ailesinin Değer Akış Haritası dizilmiştir. Değer Akış Haritası'nda tespit edilen israflara göre "Kaizen" projeleri belirlenmiş, takvime uygun olarak başlatılmış ve başarıyla sonuçlandırılmıştır.

“Merkez Çelik firmamız dünya standartlarında üretim yaparak, iç ve dış pazarların ihtiyaçlarına uygun tasarımlar gerçekleştiriyor.

“Modern ve yenilikçi ürünleri, doğru zamanda, istenen kalitede, uygun fiyata pazara sunma yeteneği, hizmet verdiği markaları küresel anlamda üst seviyelere taşımakta ve aynı zamanda sürdürülebilir büyümesini istikrarlı bir şekilde devam ettirmektedir.

“”Kanserojen madde içeren plastikler yerine ahşap kalıptan yapılan malzemeler kullanılarak çevreye ve sağlığa daha duyarlı ürünler üretmek için çalışmalar yapılmaktadır.

Sağlamlık anlayışının yanı sıra kaliteli, yenilikçi ve ergonomik ürün üretmeyi ilke haline getirmiş olan firmamız, küresel pazardaki sahip olduğu değerleri sürdürülebilir kılmak için çevre ve insan odaklı düşünmektedir.

“Ürünlerini hayata değer katar nitelikte tasarımlar ile geliştirmeye devam eden Merkez Çelik, sektörün zirvesini hedeflemektedir.”