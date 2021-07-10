Cem Uzan'dan 69 milyar Euro tazminat davası

AKP İktidarı döneminde mallarına el konulan ve halen yurdışında bulunan iş insanı Cem Uzan ve Hakan Uzan, TMSF'nin el koyduğu şirketlerini satın alan 60 firma ve kişiye Fransa'da 69 milyar euroluk tazminat davası açtı. Dava açılanlar arasında; Suzan Sabancı, Ferit Şahenk, Aydın Doğan, Nihat Özdemir ve Ahmet Nazif Zorlu gibi ünlü isimler yer alıyor.

Cem Uzan ve Hakan Uzan, aralarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Motorola ve Vodafone'un da bulunduğu 60 firma ve kişiye yaklaşık 69 milyar euro tutarında tazminat davası açtı.

Euronews'in edindiği bilgiye göre, Paris İstinaf Mahkemesi'nde açılan davada sanıklar arasında Suzan Sabancı, Ferit Şahenk, Aydın Doğan, Nihat Özdemir ve Ahmet Nazif Zorlu gibi isimler de yer alıyor.

TMSF'nin el koyduğu Uzan grubuna ait şirketleri satın alan sanıklara 'dolandırıcılık ve haksız kazanç elde etme suçlamaları' yöneltiliyor.

Davacı taraf 2005'teki satışlarda uğradıkları zararın 6.78 milyar avro olduğunu ve geçen süre içinde tazmin edilmesi gereken rakamın 68.9 milyar avroya çıktığını savunuyor.

Le Figaro gazetesine konuşan Fransız mahkemesinden bir yetkili, daha önce Twitter ve Airbnb gibi şirketlerin davalarına baktıklarını ve söz konusu tazminat miktarını şaşkınlıkla karşılamadıklarını belirtti.