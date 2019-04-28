Cem Seymen: Hayvancılıkla tarım bir arada olmalı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - GAZETECİ Cem Seymen, hayvancılıkla tarımın bir arada olması gerektiğini belirterek, "'Kimyasal gübreyi topraklarımızla buluşturmadan, temiz gıda üretiyoruz' diyerek, milyarlarca doları temiz gıda üreterek, Türk ekonomisine katmak istiyorum. Benim hayalim bu" dedi.

İzmit'teki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, gazeteci Cem Seymen, sevenleriyle buluştu. Organik tarımın önemini vurgulayarak, ekonomik bağımsızlığın tarım ile olabileceğini savunan Seymen, ithal tohumlarla beraber ülke topraklarına hastalıkların da geldiğini kaydetti. Tarımın milli bağımsızlık olduğunu dile getiren Seymen, "Ben programımda tarımı soruyorum. Diyorum ki 'Topraktaki bu domatesin fiyatı 3 lira, eve gelene kadar 10 lira olamaz'. Çünkü çiftçi ağlıyor, köylü ağlıyor. Tarım neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü tarım; bağımsızlık, milli bağımsızlığımız, milli güvenliğimiz. Çünkü tohumu dışarıdan ithal ettiğin andan itibaren ne sokuyorsun toprağına biliyor musun? Hastalık sokuyorsun; çünkü yurt dışında üretilen, ithal edilen tohum aynı zamanda toprağımıza hastalığı da sokuyor. Sadece tohumu değil, gıda ürününü de ithal ettiğin zaman hastalığı getiriyorsun" diye konuştu.

Ekonomik bağımsızlık için tarımın çok önemli seçenek olduğunu vurgulayan Cem Seymen, "Biz ekonomimizi güçlendirebilmek için şu andan itibaren cep telefonu hemen üretebilme şanımız yok. Hemen bir yazılım ekonomisi kurma şansımız yok. Hemen şu an uzayı istila edip madenleri Türkiye'ye getirme şansımız yok. Çevreme bakıyorum, kafamı kullanıyorum; bizim en büyük şansımız toplum. 8 bin yıldır tarım yapılan bir Anadolu'dan bahsediyoruz. Benim atam, dedem, atalarımın ataları en kirlenmemiş topraklarda tarım yapmış. Bütün dünyayı kasıp kavuruyor organik gıda yani doğal gıda. Bizim buna yönelmemiz lazım. Bizim hikayemiz de daha Anadolu'daki topraklar temiz, gübre daha kanser olmamış, ilaçla bu kadar da örselenmemiş. Ben diyorum ki hayvancılıkla tarım bir arada olmalı. 'Kimyasal gübreyi topraklarımızla buluşturmadan, temiz gıda üretiyoruz' diyerek, milyarlarca doları temiz gıda üreterek, Türk ekonomisine katmak istiyorum. Benim hayalim bu" dedi.



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