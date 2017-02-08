Çelik ihracatı Ocak’ta geçen yıla göre yüzde 36.2 arttı - Yeniden

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İstanbul, 8 Şubat () - Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2017 yılı Ocak ayı verilerine göre; Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yılın aynı ayına göre değer bazında yüzde 36.2 artışla 854 milyon dolar olarak gerçekleşirken, miktar bazındaki ihracatı ise yüzde 19 artışla 1.5 milyon tona ulaştı.

Çelik İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde Avrupa Birliği’ne gerçekleştirilen ihracat, Ortadoğu’ya yapılan ihracatı geride bırakarak miktar bazında yüzde 56 artışla 366 bin tona ulaştı ve sektörün lider ihracat bölgesi oldu. Ayrıca sektörün geçen sene Ocak ayında 3 bin ton olan Uzakdoğu ihracatının 2017 yılının aynı ayında 67 bin tona yükselmesi dikkat çekici bir gelişme oldu.

Ocak ayında en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralaması ise 635 bin ton ile inşaat çeliği, 150 bin tonla dikişli boru, 139 bin ton ile filmaşin, 126 bin tonla yassı sıcak ve 113 bin tonla profil şeklinde gerçekleşti.

Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2017 yılının ilk ayındaki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 1.6 milyon ton, değer bazında ise 1 milyar dolar oldu.

2017 Ocak ayı rakamlarına göre; Avrupa Birliği yüzde 56 artış yakalayarak 366 bin tonluk ihracatla bölgeler bazında liderliğe yükselirken, AB’yi 348 bin tonla Ortadoğu, 264 bin tonla Kuzey Amerika ülkeleri ve 168 bin tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi. Türk çelik sektörü, Çin’in dünyadan aldığı tepki neticesinde indirimli, teşvikli ve hatta hileli ihracatından vazgeçiyor olması sonucunda Çin’in geleneksel pazarı olan Uzakdoğu ülkelerinde pazar payını artırmaya başladı. Bu doğrultuda sektörün Ocak ayında Uzakdoğu’ya gerçekleştirdiği ihracatın 67 bin tona yükselmesi altı çizilmesi gereken bir gelişme olarak ortaya çıktı.

Çelik sektörünün yılın ilk ayında miktar bazında ihracatta en fazla artış yakaladığı ülkeler; ABD, Etiyopya, Hong Kong, Yemen ve İspanya olarak sıralandı.

Sektörün yılın ilk ayındaki ihracat performansını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Çelik sektörü olarak yüzde 3’lük ihracat artış hedefi koyduğumuz 2017 yılına beklentilerimizin çok üstünde bir başlangıç yaptık" dedi ve ekledi:

"Yılın ilk ayında miktarda yüzde 19’luk artış yakaladık. Ayrıca bir süredir değer bazında düşüşler yaşıyorduk. Ocak ayında bu düşüşü de tersine çevirdik ve yüzde 36’lık artış sağladık. Bu yükselişte Avrupa Birliği’ne yaptığımız ihracatta yaşanan artışların payı büyük. Aynı dönemde Uzakdoğu’ya ihracatımızda da kayda değer bir artış yaşandı. Kaliteli ürünleri ve rekabetçi fiyatları ile öne çıkan sektörümüz Uzakdoğu bölgesinde Çin’den pazar payı almaya başlamıştır. Sektörün Ocak ayından en fazla artış yaşadığı ülkeler sıralamasında Hong Kong’un ilk beşe girmiş olması bunun doğrudan bir kanıtıdır.”

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