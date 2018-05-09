Çelik: AB’li dostlarımızın Avrupa Günü'nü kutluyorum

İstanbul, 9 Mayıs () – Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB üyelesi devletler ve AB vatandaşlarının 9 Mayıs Avrupa Günü’nü kutladı.

Başmüzakereci Çelik yayınladığı kutlama mesajında şöyle dedi:

“9 Mayıs Avrupa Günü, insanlık tarihinin en önemli barış projelerinden biri olan Avrupa Birliği’nin doğum günüdür. 68 yıl önce bugün Schuman Deklarasyonu ile başlayan ve nihayetinde AB’ye evrilen bu süreç, yüzyıllardır savaşlarla sarsılan kıtaya barış, refah ve istikrarın gelmesine vesile olmuştur. Avrupa Birliği, ortak politikaları ile hem Birlik vatandaşlarına hem de uluslararası topluma ilham veren eşsiz bir örnek teşkil etmiştir.

“Ancak, son dönemde uluslararası sistemde yaşanan krizler, AB’nin geleceğiyle ilgili tartışmalar yaratmış olsa da, AB sahip olduğu güçlü ve köklü değerlere ve ilkelere sahip çıktığı sürece bu sarsıntılardan korunacaktır.

“AB, krizleri aşmanın yolunun Türkiye’nin üyeliğinden geçtiğini iyi anlamalıdır.

“60 yıla yakın zamandır süregelen Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi neredeyse AB’nin tarihi kadar eskidir. Bu zaman zarfında ilişkiler kimi zaman durma noktasına gelirken, kimi zaman büyük atılımlara sahne olmuştur. Türkiye, Müzakere Sürecinde Avrupalı muhataplarımızdan da aynı kararlılık ve iradeyi göstermesini beklemektedir.

“Türkiye-AB birlikteliğinin öneminin liderler tarafından teyit edilmesi, özellikle genişleme politikasının yeniden AB'nin gündemine alındığı bir dönemde ülkemizin adaylığının en üst düzeyde vurgulanması bizim açımızdan önem teşkil etmektedir.

“AB’nin Türkiye’ye tam üyelik yolunda hakkaniyete dayalı, objektif ve ortak geleceği kurma iradesine yaslanan yaklaşım içinde olması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu vesileyle bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve AB’li dostlarımızın Avrupa Günü'nü içtenlikle kutluyorum.