ÇEİS'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Suat Çalbıyık seçildi

İstanbul, 26 Şubat () - Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (ÇEİS), 29’uncu Olağan Genel Kurulu’nda belirlediği yeni yönetim kurulu üyeleri kapsamında ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanlığı’na OYAK Çimento-Beton-Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık seçildi.

Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin toplu iş sözleşmesi süreçlerinin yönetimi ile insan kaynakları, endüstri ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim ve yeterlilikler konularında üyelerine destek olmak amacıyla 1964’ten bu yana faaliyetini sürdüren ÇEİS toplantısında ayrıca Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka ve Aşkale Çimento San. ve Tic. A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini görevini üstlenmesine karar verildi.

Genel Kurul’un ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, diğer yönetim kurulu üyeleri arasında Tevfik Bilgin (Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı), Paolo Luca Bossi (Çimentaş Yönetim Kurulu Üyesi), Adil Sani Konukoğlu (Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Nihat Özdemir (Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Cem Sak (Adoçim ve Yurt Çimento Yönetim Kurulu Başkanı) ve Tufan Ünal (Batıçim ve Batısöke Murahhas Üyesi) yer aldı. (Fotoğraflı)