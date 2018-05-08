ÇEDAŞ'tan kırsal alana dev yatırım

SİVAS, () - SİVAS, Tokat ve Yozgat'ta uluslararası standartlarda elektrik dağıtım hizmeti verilen Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (ÇEDAŞ) 2017 yılı, 133 milyon 580 bin TL’lik yatırımla tamamlandı. Kırsalda, 2023 vizyonu çerçevesinde, büyük yatırım atağının başlatıldığı ÇEDAŞ'ta, rakamın 71 milyon 273 bin TL’lik bölümü köy şebekelerinin yenilenmesine ayrıldı.

ÇEDAŞ tarafından 2017 yılında kesintisiz enerji hedefiyle bölgede 133 milyon 580 bin liralık yatırım yapıldı. Kırsalda, 2023 vizyonu doğrultusunda, yatırım atağının başlatıldığı ÇEDAŞ'ta, 2017 yılındaki toplam yatırımın yüzde 50'lik oranına denk gelen 71 milyon 273 bin liralık bölümü, ekonomik ömrünü tamamlayan köy şebekelerinin yenilenmesine harcandı.

'KIRSALA YATIRIM SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü çerçevesinde şirket olarak elektrik dağıtım hizmetinde, kendilerine 2023 vizyonu çizdiklerini kaydeden ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "Bu vizyon ile 2017 başında kırsalda büyük bir yatırım atağı başlatma kararı aldık. Şirketimiz 2017-2023 arasında köylerin elektrik şebekelerini yenileyerek kırsalda yaşayan tüketicilerimize kaliteli, kesintisiz ve sürekli enerji temini konusunda önemli bir çalışmaya imza atacak. Hedefimiz 2017-2023 yılları arasında bölgemiz kırsalına toplam 780 milyon TL yatırım rakamına ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda 2017 yılında toplam 133.5 milyon TL’lik yatırım yaptık. Söz verdiğimiz gibi de bu yatırımın yarısını kırsal yerleşim alanlarındaki enerji nakil hatlarının yenilenmesine ayırdık" dedi.

180 KÖY PROJESİNE 58,8 MİLYON TL

ÇEDAŞ olarak 2017’de köy şebekelerinin yenilenmesi amacıyla 180 köy projesine 58,8 milyon TL harcadıklarını kaydeden Akboğa, "Bu yatırımla köylerde yaşayan vatandaşlarımızın elektrik sıkıntısını çözmüş olduk. Yine sorumluluk alanımız içinde olan 250 kırsal yerleşim alanında ekonomik ömrünü doldurmuş olan trafoları daha verimli olan A sınıfı trafolarla değiştirdik. Bu değişim için de 3.6 milyon TL harcadık. Böylece bu köylerimizde trafo kaynaklı arızaların da önüne geçtik" diye konuştu.

EN BÜYÜK PAYI ŞEBEKE YENİLEMESİ ALDI

ÇEDAŞ’ın 2017 yılında yaptığı yatırımların karakteristiklerine göre dağılımında ise 113 milyon 785 bin TL ile ekonomik ömrünü doldurmuş şebeke ekipmanlarının yenilenmesi, kapasite artışı, mevcut şebekenin iyileştirmesi ve yeni bağlantı abonelerinin talepleri ilk sırada yer aldı. Şebekenin teknolojik altyapısının geliştirilmesi, uzaktan sayaç okuma ve SCADA sistemlerine ayrılan pay, 22 milyon TL’yi buldu. Yıl içinde Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlanması için enerji nakil hatlarının yenilenmesine 8 milyon TL harcanırken, il ve ilçe merkezlerinde mevcut şebekelerin yeraltına alınması için de 13 milyon 857 bin TL’lik yatırım yapıldı. 2017 yılında 50 bin armatür değişimi yapılarak aydınlatma ile ilgili şikayetleri de gideren ÇEDAŞ bu amaçla da 11,8 milyon TL ayırdı.

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