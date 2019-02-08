Cbot/Aktaş: IT ve İK ekiplerinin yeni ekip arkadaşı yapay zeka olacak

İstanbul, 8 Şubat () – Cbot’un Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş, Bilişim Teknolojileri (IT) ve İnsan Kaynakları (İK) ekiplerinde artık yapay zekanın da kullanılacağını belirtti.

İnternet üzerinden insan kullanıcılarla konuşmayı simüle etmek üzere tasarlanmış bir bilgisayar programı olan chatbotları geliştiren Aktaş, yapılan araştırmaların, 2019 yılı sonunda şirketlerin dijital dönüşüm çerçevesinde yapacakları yatırımların yüzde 40’ının yapay zeka ile ilgili konularda olacağını belirttı ve şöyle devam etti:

“Chatbotlar şu anda bankacılık ve e-Ticaret sektörlerini domine ediyor.

“Cbot olarak bu sektörlerde pek çok şirket tarafından tercih ediliyoruz ve bu alanlarda chatbotların ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz.

“Yakın zamanda yapay zekalı chatbotların büyük kolaylıklar sunacağı bilgi teknolojileri ve insan kaynakları sektörlerine yönelik destek chatbotlarımızı da hayata geçireceğiz.

“Ayrıca yapay zekanın gelişmesi ile akıllarda büyük bir soru işareti olan konuları ortadan kaldıran ve bu merkezlerde insan ve yapay zekanın bir arada çalıştığı yapılar sunuyoruz.

“Cbot, şu anda insan kaynakları süreçlerini iyileştirmeye yönelik İK Destek botu ve bilgi teknolojileri departmanları için de farklı bir IT Helpdesk botu geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

“Kendi geliştirdiği ve tüm dillerde yüksek doğruluk oranına sahip NLP (Doğal Dil İşleme) teknolojisi ile tercih edilen Cbot, bu hassas noktayı göz önüne alarak çağrı merkezleri için insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir yapı sunuyor.

“Bu yapıda yapay zeka, çağrı merkezi çalışanlarına destek oluyor; ya yapay zeka çağrıların bazılarını yani çok basit ve çok fazla tekrarlanan çağrıları üstlenip müşteriye cevap veriyor ya da bilgi sağlama, yanıtı otomatik getirme gibi işler yaparak çalışanlara destek oluyor.

“Her iki durumda çağrı merkezlerindeki verimlilik artıyor ve müşteriye de beklemeden, hızlı ve basit bir deneyim sunulmuş oluyor.” (Fotoğraflı)