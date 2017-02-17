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Cazibe Merkezleri Kataloğuna başvurular başladı

KAMU İhale Kanunu kapsamında Cazibe Merkezleri Kataloğuna başvurularla birlikte ilgili şartların Devlet Malzeme Ofisi (DMO) internet sayfasından 13 Şubat 2017 tarihi itibariyle başladığı açıklandı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 'Kamu...

Cazibe Merkezleri Kataloğuna başvurular başladı
KAMU İhale Kanunu kapsamında Cazibe Merkezleri Kataloğuna başvurularla birlikte ilgili şartların Devlet Malzeme Ofisi (DMO) internet sayfasından 13 Şubat 2017 tarihi itibariyle başladığı açıklandı.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 'Kamu alımlarının bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı kullanımı' başlıklı Ek Madde 9’una göre, mal alımlarının bölgesel kalkınmanın sağlanmasını teşvik edebilmesi amacıyla Devlet Malzeme Ofisi, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının Cazibe Merkezleri Programlarının uygulanacağı illerde başvuruların başladığı açıklandı. Buna göre üretim yapan Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da firmalardan temin edilmesinin desteklenebilmesi için Cazibe Merkezleri Kataloğu uygulamasını 13 Şubat 2017 tarihi itibariyle başlatıldığı belirtildi.

Yapılan düzenlemelerle birlikte Cazibe Merkezleri Kataloğuna dahil olacak firmalara kataloğa başvuru aşamasında bir takım kolaylıklar da getirildi. Ayrıca kataloğa daha uygun koşullarla yer almalarının sağlandığı, firmaların ülke genelindeki veya imkanlarına göre kendileri tarafından belirlenebilecek illerdeki kamu kurumlarına satış yapabilme imkanı getirildiği kaydedildi. Başvuruların ilgili genel müdürlüğün (Katalog Daire Başkanlığı) ve ilgili bölge müdürlüklerinin irtibat bürolarına yapılabileceği hatırlatıldı.

 

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