Çavuşoğlu ve Zeybekci "KEK Eşbaşkanlıkları"na getirildi

İstanbul, 11 Nisan () - Başbakan Yardımcısı Hakan Çauşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı ülkelerle oluşturulan "Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanlıkları"na getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Başbakan Binali Yıldırım imzalı karara göre;

- Çavuşoğlu, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan KEK Eşbaşkanı,

- Zeybekci, Etiyopya, Güney kore, İran, Kenya, meksika, Mısır, Rusya Federasyonu ve Yunanistan KEK Eşbaşkanı oldu.

