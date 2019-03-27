Cathay Pacific Hong Kong Express’i 628 milyon dolara alacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – Hong Kong merkezli uluslararası havayolu şirketi Cathay Pacific, düşük bütçeli havayolu şirketi Hong Kong Express’i 628 milyon dolar (4.93 milyar Hong Kong doları) karşılığında satın alacak.

Anlaşmaya göre Cathay Pacific, Hong Kong Express’in 2.68 milyar Hong Kong dolarlık borcunun ödenmesi için 2.25 milyar Hong Kong doları peşin ödeme yapacak. Cathay’dan yapılan açıklamada ayrıca, Hong Kong Express'den, Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Guosong olduğu düşünülen bir hissedarın hisselerini satmakta direndiği ve birtakım zorluklar yaşandığını belirtildi.

Cathay sözcüsü, şu an HNA Group’a bağlı olan Hong Kong Express’in, yıl sonunda tamamlanması beklenen satın alımın ardından Cathay’a bağlanacağını fakat düşük bütçeli iş modeliyle bağımsız bir havayolu olarak hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.