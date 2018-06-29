CarrefourSA’nın yeni Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu

İSTANBUL, ()-SABANCI Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA’nın Genel Müdürlüğü'ne, Kutay Kartallıoğlu atandı. Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar vekâleten CarrefourSA Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kutay Kartallıoğlu, yeni görevine 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla başlayacak.

KUTAY KARTALLIOĞLU KİMDİR?

Kutay Kartallıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu. İş hayatına Shell Türkiye Finans departmanında İç Kontrolör olarak başlayan Kutay Kartallıoğlu, Garanti Bankası’nda “Management Trainee” olarak çalıştıktan sonra Kredi Analisti olarak görev yaptı. Kutay Kartallıoğlu, kariyerine 2001-2004 yılları arasında Sabancı Holding’de Gıda ve Perakende Grubu Finans ve Planlama Uzmanı olarak devam etti ve 2004 yılında CarrefourSA’ya Hazine Müdürü olarak katıldı. 2008 yılında CarrefourSA Bütçe Raporlama Direktörü, 2011 yılında da CarrefourSA CFO’luğu görevini üstlenen Kartallıoğlu, Nisan 2018 tarihinden bugüne dek vekâleten CarrefourSA Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Kutay Kartallıoğlu, evli ve bir çocuk babası.

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