CarrefourSA’nın ilham kaynağı bu yıl, bereket ve bolluğun simgesi ‘nar’ oldu

BU yıl nar meyvesinin simgelediği bereket ve bolluktan ilham alan CarrefourSA, yeni yıl için özel ve farklı lezzetleri tüketicilerine sunmaya başladı.Türk mutfağının seçme lezzetlerinden yeni yıl aksesuarlarına, çocuklar için oyuncaklara kadar pek çok farklı ürün ile 2017’yi karşılamaya hazırlanan CarrefourSA, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine 60 milyon liralık büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı da sunuyor. Geçen sene gerçekleştirilen Yılbaşı Özel Çekilişinde en büyük ikinci ikramiye CarrefourSA’da satılan biletlerden birine isabet etmişti.“HER YENİ YIL, YENİ BİR BAŞLANGIÇ”Ürün ve hizmetleriyle 23 yıldır tüketicilerin güvenini kazandıklarını belirten CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin şunları söyledi:“Her yeni yıl, yeni bir başlangıcın habercisi niteliğindedir. 2016 yılını geride bırakıp 2017 yılına adım atarken başta ülkemiz adına birlik ve beraberlik, ekonomimiz adına bolluk ve bereket, tüketicilerimiz adına da şans dolu bir yıl diliyoruz. Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile tüketiciler adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. Bu doğrultuda da hiperin yanı sıra süper, mini ve gurme market formatlarımızla erişilebilirliğimizi artırıp farklı ihtiyaçlara cevap verir konuma geldik. Yeni yılda bir adım öteye geçerek marketlerimizde adeta bir yaşam alanı olarak hizmet vermeye başlayacağız. CarrefourSA olarak tüm Türkiye’ni yeni yılını kutlarız.”CARREFOURSA’DAN #YENİYİLDANAR TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI2017 yılını nar meyvesinden aldığı ilhamla karşılayan CarrefourSA, 12 – 31 Aralık tarihleri arasında #yeniyildanar temalı bir fotoğraf yarışması da düzenliyor. Sosyal medyada #yeniyildanar ve #carrefoursa hashtaglerinin yanı sıra kendine ait CarrefourSA Kart numarası ile birlikte sosyal medyada nar temalı fotoğraf paylaşanlar, büyük ödülü kazanmaya aday oluyor. Yarışma kapsamında birinciye 5000 TL, ikinciye 3000 TL, üçüncüye 2000 TL, dördüncü ve beşinciye 1000 TL değerinde puan verilecek. Fotoğraflar, 2 – 16 Ocak 2017 tarihleri arasında seçildikten sonra 18 Ocak 2017 tarihinde açıklanacak. Yarışmaya kendine ait CarrefourSA Kart numarası ile katılan tüm müşterilerin kartlarına 19 Ocak 2017 tarihinde 5 TL değerinde puan yüklenecek.(FOTOĞRAF)