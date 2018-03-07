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CarrefourSA’lı kadınlar sıra dışı meslek tercihleriyle fark yaratıyor

İSTANBUL, ()-TÜRKİYE organize perakende sektörünün öncülerinden CarrefourSA, kadın istihdamını artırıyor. Bu çerçevede CarrefourSA, marketlerinde manav, kasap, balık reyonlarıyla forklift operatörlüğü gibi farklı alanlarda kadınlara...

CarrefourSA’lı kadınlar sıra dışı meslek tercihleriyle fark yaratıyor

İSTANBUL, ()-TÜRKİYE organize perakende sektörünün öncülerinden CarrefourSA, kadın istihdamını artırıyor. Bu çerçevede CarrefourSA, marketlerinde manav, kasap, balık reyonlarıyla forklift operatörlüğü gibi farklı alanlarda kadınlara iş imkânı sunuyor.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Türkiye perakende sektöründe kadına verdiği değeri, sunduğu bilgi birikimi ve istihdam ile sağlıyor.

Alanında uzman personel ile marketlerinde her gün ortalama 450 bin tüketiciyi misafir eden CarrefourSA’da 3870 kadın istihdam sağlarken manav, kasap ve balık reyonunun yanı sıra forklift operatörü olarak görev yapan kadın çalışanlarda görmek mümkün.

"KADIN FARKI DETAYLARDA ORTAYA ÇIKIYOR"

Kimi her gün sebze meyvelerin tazeliğini kontrol ediyor, kimi ise karkas eti parçalarına ayırıyor, kimi de hangi mevsim hangi balık yenir diye tüketicileri bilgilendiriyor. Yalnızca market değil, lojistiğe de kadın eli değiyor; artık kadınlar, endüstriyel alanlarda kullanılan forklifte ustalıkla manevra yaptırıyor.

 “MARKETLERİMİZDE KADINLARIMIZIN DAHA ÇOK GÖREV ALMASINI SAĞLIYORUZ”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan CarrefourSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Atilla Saman, kadınlara güvenlerinin tam olduğunu ve her alanda desteklediklerini vurgulayarak; “Kadınlar, ülke olarak sahip olduğumuz en büyük değerimiz. Geçmişe dönüp baktığımızda en zor zamanlardan, kadınlarımız sayesinde alnımızın akıyla çıkmış bir milletiz. CarrefourSA olarak marketlerimizde kadınlarımızın daha çok görev almasını sağlıyoruz. Eğitimini tamamlamış, alanında uzman ve işine hâkim olan kadınlarımızı, marketlerimizde manav, kasap, balıkçı ve hatta forklift operatörü olarak görmeniz mümkün. Bugün için 10 bin 749 kişilik bir aileyiz, bu ailenin yüzde 36’sı kadınlar oluşturuyor. Kadınların, her yerde ve her iş kolunda bizlerle olmalarını istiyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF)

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