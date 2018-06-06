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CarrefourSA’dan beş ayda 16 market yatırımı

CarrefourSA, beş ayda toplam 16 market açılışı gerçekleştirerek yeni lokasyonlarda müşterileri ile buluşma noktalarını büyüttü.  Gerçekleştirdiği market yatırımlarıyla metrekare satış verimliliğini artıran firma; İstanbul, İzmir,...

CarrefourSA’dan beş ayda 16 market yatırımı
CarrefourSA, beş ayda toplam 16 market açılışı gerçekleştirerek yeni lokasyonlarda müşterileri ile buluşma noktalarını büyüttü. 

Gerçekleştirdiği market yatırımlarıyla metrekare satış verimliliğini artıran firma; İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon, Mersin, Konya ve Adana’da süpermarket yatırımları ile İstanbul, Antalya, Balıkesir ve İzmir’deki minimarket yatırımlarını tüketicileriyle buluşturdu. Bunların yanı sıra Antakya, Diyarbakır, İstanbul ve Muğla’daki şubelerde format değişimi yaşanırken Trabzon’daki market, Gima markası altında hizmet vermeye başladı.

 "TASARRUFLU ALIŞVERİŞİN ADRESİ OLMAK İSTİYORUZ"

Yeni süpermarket yatırımlarını değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü (vekâleten) Kutay Kartallıoğlu şöyle konuştu:

"CarrefourSA olarak çeşidi bol ve kaliteli olan ürün yelpazemizi en uygun fiyat politikasıyla tüketicilerimizle buluşturmak için Türkiye’nin dört bir yanında yeni yatırımlara ve market yenilemelerimize devam ediyoruz. Yapılan her alışverişle tüketicilerimizin aile bütçesine katkıda bulunmak, tasarruf ettirmek istiyoruz. Tüketiciler nezdinde sahip olduğumuz güveni, ürün ve fiyat politikamızla her geçen gün artırarak günlük alışverişin adresi oluyoruz.”

 

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